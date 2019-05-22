Victoria Beckham Güzellik Markası Çıkarıyor

Yıllarca bıraktığı çeşitli ipuçlarından sonra, Victoria Beckham sonunda güzellik markası çıkaracağını duyurdu.

İlk olarak şubat ayında haberleri gelen bu gelişmenin elle tutulur hali en kısa sürede piyasada olacak.

Moda tasarımcısı Victoria Beckham markasıyla birlikte yürüteceği, Victoria Beckham Beauty’yi piyasaya sürmek için geri sayımda.

Victoria Beckham

Beckham, “İçte ve dışta kadınlarla ilgilenmek, onlara makyaj, cilt bakımı, koku ve kendi yaşamımda ihtiyaç duyduğumu hissettiren bakım ürünlerini onlara sağlamak istiyorum” dedi.

Victoria Beckham’ın bu sürecinde Estee Lauder koleksiyonunda onunla birlikte çalışan Sarah Creal yanında yer alıyor oalcak. Beckham koleksiyonunun da “sürdürülebilir” olacağını açıkladı, “kaliteyi yüksek ve fiyatları da düşük tutmaya çalışacağız.” diye ekledi.

Beckham’ın kozmetik ürünleri büyük mağazalarda satılmayacak, özel butiklerden ulaşılabilir olacak. Victoria Beckham Beauty markası, New York’ta bulunacak olmasına rağmen, tanıtımı eylül ayında Londra Moda Haftası sırasında gerçekleşecek.