Victoria’s Secret 1.1 Milyor Dolara Satılmayı Bekliyor

Victoria’s Secret markası, 1.1 milyar doalra satılmayı bekliyor. Zamanının öncü iç giyim markasının, değişen tüketici zevkleri, cinsel taciz suçlamaları ve Jeffrey Epstein üzerindeki suçlamaların da etkisiyle, bir alıcı aradığı ortaya çıktı.

İç giyim markası yaklaşık 1,1 milyar dolar değerinde bir işlemle yönetim kontrolünü özel bir şirkete satmaya çok yakın. Yatırım fonu Sycamore’un Victoria’s Secret markasına ait hisselerin % 55’ini satın almayı hedefliyor. Yani marka çok yakında özel bir şirket haline gelecek.

Markanın CEO’su milyarder Leslie Wexner’ın da görevinden istifa edeceği ön görülüyor.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0

İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

Bunlar da hoşunuza gidebilir
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için