Victoria’s Secret 1.1 Milyor Dolara Satılmayı Bekliyor

Victoria’s Secret markası, 1.1 milyar doalra satılmayı bekliyor. Zamanının öncü iç giyim markasının, değişen tüketici zevkleri, cinsel taciz suçlamaları ve Jeffrey Epstein üzerindeki suçlamaların da etkisiyle, bir alıcı aradığı ortaya çıktı.

İç giyim markası yaklaşık 1,1 milyar dolar değerinde bir işlemle yönetim kontrolünü özel bir şirkete satmaya çok yakın. Yatırım fonu Sycamore’un Victoria’s Secret markasına ait hisselerin % 55’ini satın almayı hedefliyor. Yani marka çok yakında özel bir şirket haline gelecek.

Markanın CEO’su milyarder Leslie Wexner’ın da görevinden istifa edeceği ön görülüyor.

