Videolu Görüşmelerde İyi Görünmenin Yolları

İçinde buluğumuz Koronavirüs salgını nedeniyle, hepimiz evde vakit geçiriyoruz. Bu süreçte ise FaceTime, Zoom, Houseparty gibi videolu görüşme programları gerek toplantılar gerekse sevdiklerimizle görüşmek için en sık kullandıklarımız arasına girdi bile.

Peki bu görüntülü konuşmalarda daha iyi görünmeye ne dersiniz?

Burada iyi görünmekten kastımız; kendinizi daha taze ve iyi hissetmeniz. Uzmanlar kendi öz bakımınızı elden bırakmamanızın iyi ve güçlü hissetmenizle doğrudan bağlantılı olduğunu söylüyor.

İşte videolu görüşmelerde iyi görünmenin yolları…

#Doğru Işığı Bulun

Dyson Lightcycle Morph Desk Light

Eğer doğal ışığı iyi bir yerde değilseniz; masa lambasından yardım alın. Farklı bir görüntü için mum ışığı bile kullanabilirsiniz.

#Arkadaşlarınız Cildinize Ne Yaptığınızı Merak Etsin

ILIA Super Serum Skin Tint

Eğer evdeyken fondöten sürmek cildinizi klostrobik hissettiriyorsa; sadece primer ya da aydınlatıcı da kullanabilirsiniz. Zaten videolu görüşmelerin çok net görünmediği bir gerçek.

“#”Dışarıdaydım” Işıltısı

Kosas Color & Light Crème Blush & Highlighter Duo in 8th Muse

Cildiniz güneş görmüş gibi burun üstünüze ve yanaklarınıza pembe allık uygulayın.

# Ekran Işığından Cildinizi Koruyun

Supergoop Glowscreen SPF 40

Ekran başında olmak cildinizi erken yaşlandırabilir. Bu yüzden yüksek korumalı günşe kremlerinizi evde de ekran başında kullanmaya devam edin.

# Daha Uyanmış Görünün

Too Faced Better Than Sex Mascara

İyi bir maskara sizi her zaman daha canlı bakışlara sahip gösterecektir.