Virüsten Korunmak İçin Cep Telefonu Temizliği Nasıl Yapılır?

Koronavirüs’ten korunmak için en önemli adım kişisel hijyen. Ancak kişisel hijyen noktasında unuttuğumuz bir şey var: Cep telefonları neredeyse üçüncü bir elimiz gibi. Gün içerisinde elimizin dokunduğu her steril olmayan ortama o da maruz kalıyor. Bu nedenle cep telefonu temizliği çok önemli.

Akıllı telefonlar eski telefonlara kıyasla daha hassas oldukları için temizlik aşamasında dikkat etmeniz gerekenleri araştırdık.

Apple, kısa süre önce talimatlarını, Apple cihazlarınızı temizlemek için dezenfektan mendillerden yararlanabileceğinizi belirtecek şekilde güncelledi. Cep telefonlarınızın ve tablet, laptop gibi elektronik cihazlarınızın kablolarını çıkararak elektriğe bağlı olmadığından emin olun. Ardından cihazınızı kapatın.

Cep telefonları nasıl temizlenmeli?

Temizleme işleminde en önemli nokta bağlantı açıklıklarının (şarj cihazı bölgesi, usb girişi vs.) ıslak kalmaması. Telefonlarınızı temizlemek için içeriğinde %70 oranında alkol bulunduran ıslak mendillerden yararlanabilirsiniz. Çamaşır suyu ve aerosol spreylerden kaçının; çünkü bu maddeler telefonunuzun kaplamasına zarar verir. Hiçbir temizleme ürününü telefonunuzun ekranına doğrudan uygulamayın. Kolonya, dezenfektan gibi sıvıları temiz tek kullanımlık bir mendile sıkıp ekranınızı öyle silin.

Telefon temizliğini ılık suyla hafifçe sabunladığınız mikrofiber bir bezle de yapabilirsiniz.

Acil ihtiyaçlarınız için market, eczane gibi yerlere gitmeniz gerektiğinde cep telefonlarınızı yanınıza almamanız da bir yöntem. Ya da çantanızdan, cebinizden hiç çıkarmayarak cihazınızı olası mikroplardan uzak tutabilirsiniz.

Cep telefonu temizliği göz ardı etmemeniz gereken önemli ve etkili bir önlem.