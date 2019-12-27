Vücudu Fırçalamanın Faydaları ve İkna Edici Nedenleri

Evet, nereden başlıyorsunuz?

Konuyu basitçe ele alalım: Selüliti yok etmeyi amaçlayan detoks diyetleri ve vücut losyonları, selüliti tamamen ortadan kaldırmaz.

Ancak, kusursuz bacaklara ulaşmaya çalışırken de ümitleri yitirmemek gerek elbette. Vücut fırçaları size bu konuda yardımcı olmaya hazır.

Selüliti azaltma, mütevazı kıl fırçalarının yapabileceği tek şaşırtıcı şey değil. Genel sağlığınız ve vücudunuzun refahı için de pek çok faydası mevcut.

Vücut ve cilt bakımı uzmanı Katie Neal, “Sağlıklı ve zinde bir cilde kavuşmak mümkün,” diyor ve ekliyor, “Canlı ve nemli bir cildin sırrını önemsemeye olan bağışıklığınız artıyor. Vücut fırçalama da bağışıklık sisteminizi iyileştirebilir ve enerjiyi artırabilirsiniz, bu yüzden her güzellik ritüelinin temel bir parçası olmalı. “

AROMATHERAPY ASSOCİATES POLİSHİNG BODY BRUSH

İşte vücut fırçalamak hakkında bilmeniz gerekenler…

#1 Vücut peelingleri, hassas ciltli birçok insan için rahatsız edici olabilir. Ezilmiş ceviz kabuğu veya kayısı çekirdeği gibi alternatifler, ciltte tahrişe de neden olabilir. Kuru vücut fırçalamayı denemenin tam zamanı.

“Yaşlandıkça, cildimiz ölü cilt hücrelerinin katmanlarını dökmekte daha az etkili oluyor” diyor Katie Neal, “Kuru vücut fırçalaması bu ölü deri hücrelerini yok etmekte harikadır.”

Düzenli pul pul dökülme, cildinizi vücut kremleri ve serumlardan çok daha etkili bir şekilde yararlanmalarını hazırlar.

#2 Kuru vücut fırçalama, cildin altındaki yağ birikintilerinin eşit dağılımına da katkıda bulunmaya yardımcı olur. Bacaklarınızın daha pürüzsüz ve sert olmasını sağlar.

Vücudu fırçalamanın yolları

#3 Kuru vücut fırçalama, kan akışını teşvik etmekte ve bu durumda cildin üzerinde selülit oluşumunu azaltmaya yardımcı oluyor. Bunu yapmanın en iyi yolu ise;

Dolaşım sürecine gerçekten yardımcı olmak için fırçayı yukarı doğru hareket ettirirken iyi bir basınç uygulayın.

Zencefilin, kuru vücut fırçalama eylemine, kan akışının ve dolaşımın daha da hızlanması için büyük bir yardımı dokunmakta.

Fırçalama eylemiyle uyarıldığında, vücuda, cilde ve zihne çok ihtiyaç duyulan bir destek sağlar. Enerji seviyenizi gerçekten artırır.

Ek Bilgiler

İşe ayaklarınızdan bile başlayabilirsiniz (tabanları bile fırçalayabilirsiniz).

“Fırçayı bacaklarınıza, kollarınıza, göğsünüze, sırtınıza ve karnınıza doğru ilerletin” diyor Cilt Uzmanı Dr. Jonquille Chantrey.

Fırçayı vücudunuzda yukarı doğru hareket ettirin ve saat yönünde tarama yaparak midenizi ve göğsünüzü de fırçalayın. Fırçanın basıncnı vücudunuzun farklı bölgelerine göre ayarladığınızdan emin olun.

Ve unutmayın; istikrar en önemli anahtardır. Kuru vücut fırçalamayı, her kullanımda en az üç dakika ve haftada en az üç kez tekrarlayabilirsiniz.