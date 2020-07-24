Yatmadan Önce Sürmek İçin İdeal Lip Balmlar

Pek çok ürün kullanmamıza (ruj, likit ruj, dudak kalemi…) ve en çabuk kuruyan bölgelerimizden olmasına rağmen yüzümüzde cilt bakımı konusunda en sık atladığımız yerlerden biri de dudaklar.

Eğer dudak maskesi kullanmaya üşeniyorsanız; uyumadan önce süreceğiniz lip balmlar ile daha yumuşak, çizgisiz ve nemlendirilmiş dudaklarla uyanmanız mümkün.

İşte dudak maskesi etkisi yaratan; yatmadan önce sürmek için ideal lip balmlar…

Kiehl’s Buttermask for Lips

Kiehl’s Buttermask for Lips

Hem gece hem gündüz kullanımına uygun olan bu ürün; içeriğindeki hindistancevizi ve mango yağları ile ilk kullanımda bile etkisini farkettiriyor.

Laneige Lip Sleeping Mask

Laneige Lip Sleeping Mask

C vitamini, çilek ve antioksidanlar ile yüklü bu merhem kıvamındaki lip balm; dudaklarınızı derinden besliyor ve göremediğiniz ölü hücreleri yok ediyor. Özellikle çok kuru ciltlerin bayılacağı bir balm!

Klavuu Nourishing Care Lip Sleeping Pack

Klavuu Nourishing Care Lip Sleeping Pack

Bu küçük pembe kavanoz; avokado, badem ve kayısı çekirdeği yağı ile dolu. Bu yüzden nemlendirme etkisini tahmin edebileceğiniz bu lip balm; K-beauty kültlerinden ve efsanevi YouTuber Michelle Phan’ın her gece kullandığı ürünlerden biri. Eğer pul pul dökülen dudaklara bir çare arıyrorsanız; aradığınız ürün bu olabilir.

Bite Beauty Agave+ Nighttime Vegan Lip Therapy

Bite Beauty Agave+ Nighttime Vegan Lip Therapy

Agave nektar, nar özü, jojoba, ayçiçeği ve aspir tohumu yağı içeriğindekilerden bazıları. Bu balsam ve yağ arasındaki doğal ürünü gün boyu sürebilirsiniz.