Yaz Aylarında Gözeneklerinizi Kontrol Altına Almanın Yolları

Özellikle artan sıcaklık ve nem ile yüzün T bölgesinde yağlanma ve gözenek görünümünde artış sık görülen sorunlardan biri. Peki mevsime bağlı bu gözenek problemini çözmenin bir yolu var mı? Neyse ki bazı rutinlerle bunu kontrole almanız mümkün.

İşte yaz aylarında gözeneklerinizi kontrole almanın yolları…

Aslında gözenekler küçülmez

Cilt uzmanları gözeneklerin küçülme gibi bir yeteneklerinin olmadığını aslında defalarca söylediler. Aslında hiçbir ürün onları fiziksel olarak küçültmüyor ancak başka faktörler görünümlerini belirliyor. “Gözenek boyutu genetik, hormonlar, yaş, kirlilik ve sebum düzeyleri gibi çeşitli faktörler tarafından belirlenir. Ve bu faktörlerin her biri gözenek boyutunun görünümünü etkileyebilirkken, gözeneklerin kendisine ait büzülmesini sağlayan bir yapı yok,” diyor cilt bakım uzmanı, sağlık koçu ve Kyūshi markasının kurucusu Alice Moore…

Peki gözeneklerimizin belirli günlerde daha büyük görünmesini nasıl engelleyeceğiz? Moore bu noktada cildin elastikiyetinin önemli olduğunu bu yüzden A veya C C vitaminleri içeren topikal cilt bakımı uygulayabileceğimizi söylüyor.

Versed Found the Light Powder With Vitamin C

La Roche-Posay Retinol 0.3% + Vitamin B3 Serum

Dermalogica Retinol Oil

SkinCeuticals Phloretin CF Serum

Güneş, gözenek görünümünü daha kötü hale getirir

BeauSkin London’ın ünlü yüz bilim ve estetik uzmanı Abi Oleck, yaz aylarında daha fazla gözenek görmemizi şu şekilde açıklıyor: “Yüzümüzde yaklaşık 20.000 gözenek var. Sebum aktivitesi daha yüksek bir yüzey; gözenek boyutu ile ilişkilidir. Yaz aylarında daha fazla gözenek görüyoruz, bu da fazla yağla birleşince gözenekleri tıkayabilir.”

“Güneşe maruz kalmak, yıkıcı enzimleri artırır. Bu yüzden SPF, cildi saran yağlı bir film oluşturarak durumu kötüleştirirmiş gibi hissetirse de, günlük güneş kremi uygulaması gözenekleri sağlıklı tutmak için çok önemlidir.”

Dermalogica Invisible Physical Defense SPF30

Kiehl’s Ultra Light Daily Uv Defense SPF 50

Cilt temizliği önemli ama sert ürünler kullanmak işleri kötüleştirebilir

Tabii ki derinlemesine temizlik siyah nokta azaltmada oldukça etkili. Cilt bakım uzmanı Jane Scrivner, “Sıkışık bir gözenek, normal bir gözenekten daha belirgin olacaktır,” diyor. Ancak, gözenek boyutuna katkıda bulunan sadece yüzey seviyesindeki tıkanıklık değil, aynı zamanda tıkanıklığın çevre cilt üzerindeki etkisidir. Scrivner, “Gözenekleri temiz tutmak ve tıkanıklığı önlemek, gözeneklerin etrafındaki derinin uzun vadede gerilip zarar görmemesini de sağlayacaktır.” diye ekliyor.

Uzmanlar, jel bazlı temizleyicilerin tıkanıklığı yenmede ve gözeneklerin tıkanmasını önlemede en iyisi olduğunu söylüyor.

Ancak cilt temizliğinde dengeye de önem vermelisiniz. Doğal nemi yok edip inflamasyona neden olan sert asitlerin aşırı kullanılması, yağlı bir T bölgesinin ve kuru yanakların başlıca nedenlerinden biridir ve bu da gözenek görünümünün artmasına yol açabilir.

Nazik asitler kullanmalısınız.

Super Facialist Salicylic Acid Purifying Cleansing Wash

Elemis Dynamic Resurfacing Facial Pads, X 60

Ren Clean Skincare Ready Steady Glow

SkinCeuticals Simply Clean Gel Cleanser

Komedojenik olmayan nemlendiriciler seçin

Eğer büyük gözenekleriniz varsa, nemlendirici seçeneği bu noktada çok önemli. Gözenekleri tıkamadan nemlendirecek ürünler seçmelisiniz.

Ayrıca uzmanlar cilt yağlarından korkmamanız gerektiğini de söylüyor. Cildiniz nem açığından dolayı da aşırı sebum üretebilir. Cildi besleyen, güçlendiren, iltihabı azaltan ve elastikiyetini geri getiren yağları tercih edin.