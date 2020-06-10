Yaz Aylarında Kot İle Stil Sahibi Görünmenin Yolları

Etek, elbise, tulum, pantolon, şort… Model fark etmeksizin kotları çok seviyoruz. Zamansız ve her mevsime uygun olan bu kumaşı yaz aylarında nasıl kombinleyebileceğinize dair önerilerimiz sizlerle!

Kapak görseli: @emiliasilberg

İşte bu yazın trendlerini kot stilinize uyarlamak için kombin önerileri:

Yaz için kot pantolon kombinleri

Kot pantolonları kombinlemenin en kolay yolu basic tişörtler! Basic tişörtlerinizi farklı yerlerden bağlayarak çok daha tarz bir görünüm elde edebilirsiniz. Üzerinize giyeceğiniz renkli hırka, ceket ya da oversize gömlekler ise yaz serinliğinde de stilinizden ödün vermemenizi sağlayacak.

Bu yazın en trend uygulaması bralet ya da bikini üstlerini iç çamaşırı ve plaj mantığından çıkarmak olacak. Kot pantolonunuzun üzerine bralet veya bikini üstlerinizi giyin, ardından blazer bir ceket ve sezonun trend topuklu terliklerinden giyin. Keyifli bir yaz akşamına hazırsınız!

Bir yaz akşamı eğlencesi için skinny kot pantolonunuzu straplez büstiyerlerle tamamlayarak belinize kalın bir kemer takın. Havalı saçlar, maskara, kırmızı ruj. İşte bu kadar!

Yaz için kot tulum kombinleri

Kot tulumları dilerseniz iç çamaşırlarıyla, basic üstlerle ya da yazlık gömleklerle giyebilirsiniz. Daha romantik bir stil için kot tulumunuzu babetlerle tamamlayabilirsiniz.

Kot tulumlara en çok yakışan aksesuarlar ise kesinlikle hasır sepet çantalar!

Yaz için kot şort kombinleri

Mini kot şortlara yıllardır aşinayız. Ancak bu yaz diz üstü boyda ve özellikle yırtık detayları olan kot şortları sıklıkla göreceğiz. Bu şortlar özellikle beyaz basic tişörtlerle harika bir uyum yakalıyor!

Yaz için kot etek ve elbise kombinleri

Kot elbiseler sneakerlar ve espadrillerle her yazın risksiz tercihlerinde başı çekiyor. Kot etekleri ise kot gömleklerle birlikte giyerek denim-on-denim trendinizi sürdürebilirsiniz. Özellikle farklı renklerde kotlarla yapacağınız bu kombin stilinizle fark yaratmanızı sağlayacak.