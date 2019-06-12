Yaz Aylarında Siyah ve Beyaz Giymek İçin İlham Veren 15 Görünüm

Siyah ve beyaz genel olarak renk bile sayılmasa da söz konusu kombinlerimiz olduğunda kurtarıcı oluyorlar. Çabasız ve risksiz tercihlerin, klasik görünümün ve minimal tarzın vazgeçilmezi olan bu renkler her kadının dolabında bulunur.



Siz de mevsimlerden yaz olduğunda siyah renge karşı ön yargılar barındıranlardansanız kalıplarınızı yıkacak stil önerilerine hazır olun.

1#

Siyah ve beyaz kombin özellikle ofis stili için her mevsimde vazgeçilmezdir. Serin ofislerde ince trikolar yaz aylarında adeta bir sığınak oluyor. Bu sığınağı daha şık bir hale getirmek için enine çizgili (breton) desenlerden yararlanabilirsiniz. Beyaz ütü izli kumaş pantolon ise şıklığınızı pekiştirecek.

Fotoğraf: @tgosingtian

2#

Keten takımlar yaz mevsiminde gerçek bir hayat kurtarıcı. Onlar sayesinde kombin düşünmenize gerek kalmaz. Ceketin içine giyeceğiniz basic bir tişört günlük kullanım için ideal iken; ipek bir bluz ile akşam planlarınız için kusursuz bir görünüm yaratabilirsiniz. Bu örnekteki gibi desenli basic tişört kombininize spor bir şıklık katar. Renk katmak için ise kırmızı çantadan daha iyi bir seçenek yok.

Fotoğraf: @missizacalzado

3#

Söz konusu takımlar olduğunda beyaz renkte olanları es geçemeyiz. Beyaz takımları dilediğiniz renk ile kombinleyebilmeniz ise en büyük artısı.

Fotoğraf: @oliviafaeh

4#

Siyah-beyaz pötikare desen zamansızdır. Bu nostaljik deseni ipek bir bluz ile romantik kılabilir veya tıpkı bu örnekteki gibi logolu bir tişört ile modernize edebilirsiniz.

Fotoğraf: @figtny

5#

Slip dress bu yılın yükselen trendi! Vücuttan akan dokusu ile yaz için en ferah kombinleri bu elbiselerle oluşturabilirsiniz. Beyaz sneaker ile birlikte giymekse çok havalı!

Fotoğraf: @harperandharley

6#

İspanyol paçalar yazın enerjisinin en iyi temsilcileri. Siyah ispanyol paça pantolon bacak boyunuzu olduğundan daha uzun göstermesiyle de kalbinizi çalacak!

Fotoğraf: @annecurtissmith

7#

Siyah bol ve kısa bir pantolon her renk ve dokuya kolaylıkla uyum sağlar.

Fotoğraf: @erica_davies

8#

Beyaz keten elbise ve siyah terlik. Fazla söze gerek var mı?

Fotoğraf: @andyheart

9#

Siyah jean, beyaz üst ve siyah bantlı sandaletlerinizle çabasız şıklığı yakalayın.

Fotoğraf: @barbarakristoffersen

10#

Önerimiz kesinlikle yazlık siyah midi boy bir etek edinmeniz yönünde olacak.

Fotoğraf: @calivintage

11#

Siyah mini elbiselerinizi kışa saklamayın! Zira onlar beyaz oxford ve loafer ayakkabılarla da mükemmel bir uyum yakalıyorlar.

Fotoğraf: @jaceyduprie

12#

Beyaz gömlek elbiseler yazın bronz teniniz ile ihtiyaç duyacağınız tek kıyafet olacak!

Fotoğraf: @mija_mija

13#

Sofistike bir görünüm için ihtiyacınız olan üçlü: Siyah kumaş pantolon, beyaz ipek bluz ve kitten heel ayakkabılar.

Fotoğraf: @laurencefortincote

14#

Siyah jean etek ve beyaz gömlek kusursuz bir uyum yakalıyor.

Fotoğraf: @pernilleteisbaek

15#

Dilerseniz siyah puantiyeli elbiselerinizi belden bağladığınız beyaz gömleklerinizle kombinleyebilirsiniz.

Fotoğraf: @weworewhat