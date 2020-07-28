Yaz Bitmeden Şans Vermek İsteyeceğiniz 5 Moda Trendi

Bu yazı bitirmeden önce tadını çıkarmak isteyeceğiniz 5 moda trendine gelin hep birlikte göz atalım.

Nostaljik formlu çiçekli üstler

Vintage etkili yaka ve kol detaylarına sahip çiçek desenli üstler bu yazı sonlandırmadan önce mutlaka denemeniz gereken trendlerde başı çekiyor. Özellikle jean pantolonlarla kombinlediğinizde kusursuz bir tamamlayıcı olacak bu üstleri sonbahara da taşımak isteyeceksiniz.

Zebra desenli parçalar

Leopar desen çoktan yerini zebra desene bıraktı bile! Vücudunuzda akan bir slip dress olarak da, rahat bir pantolon olarak da bu deseni tercih edebilirsiniz. Uyarlaması size kalmış!

Transparan detaylar

Transparan parçaları özellikle plaj stilinize adapte etmeyi çok seveceksiniz! Böylece bikinileriniz ve bronz tenininiz her daim gözler önünde olacak. Transparan parçaları yaz akşamlarının hafif serinliğinde de tercih edebilirsiniz.

Eşarp üstler

Bunun için tek ihtiyacınız üst bedeninize uygun ebatta bir eşarp! Farklı bağlama teknikleriyle istediğiniz renk ve desende dilediğiniz eşarbı hem şehir stilinizde hem de plaj stilinizde bikini altınızın üstüne uyarlayabilirsiniz.

Elbise içine beyaz basic tişört

Kolay buruşmayan kumaşta beyaz basic bir tişört her kadının dolabının olmazsa olmazı. Peki bu tişörtleri çok daha stil sahibi bir görünüme kavuşturmaya ne dersiniz? Yapmanız gereken tek şey elbiselerinizin içine beyaz tişört giymek. İşte hazırsınız!