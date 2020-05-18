Yaz Dolabınıza Eklemeniz Gereken 6 Parça

2020 yazında dolabınızın kurtarıcı ve bir o kadar trend görünümü olacak 6 parçayı sizlerle paylaşıyoruz. Bu yazın kombinleri için önerilerimizden birkaçını alışveriş sepetinize atmanızda fayda var!

Batik desenli tişört

Batik desen bu yaz festival stili olmaktan çok daha öteye gidiyor. Özellikle festivallerin ertelendiği bu yazda sokak stilinde o ruhu yaşatmamanız için hiçbir neden yok!

Hazır evde “kendin yap” etkinlikleriyle de vakit geçirmeye fırsat buluyorken beyaz bir tişörtünüzü batik boyayla renklendirmeyi deneyin! İster tek bir renk seçin, isterseniz de renkleri karıştırın. Basic tişörtünüzü kesip crop yapabilir ya da farklı tişört bağlama yöntemleriyle çok daha stil sahibi bir görünüm yakalayabilirsiniz.

Beyaz elbise

Beyaz elbise hangi yazın kurtarıcısı değil ki? Beyaz elbiseler, tek parçayla hem kombin derdine son veriyor hem de yazın ruhunu muhteşem bir şekilde yansıtıyor.

Zamansız beyaz elbiseleri bu kadar sevmemizin bir nedeni de her türlü aksesuarla yakaladıkları uyum. Aksesuar stilinizde iddialıysanız bunu göstermek için beyaz elbiseleri kullanabilirsiniz.

Kare/ asimetrik burun ayakkabı

Yüksek moda markalarının hayatımıza soktuğu bu kare ya da asimetrik kesim ayakkabılara artık hemen her markadan ulaşabilmek mümkün.

Dilerseniz kapalı topuklu ayakkabı olarak, dilerseniz de terlik veya sandalet olarak bu modelleri tercih edebilirsiniz. Kombinlerinizin başlı başına star parçası olacak bu ayakkabılardan bu yaz vazgeçemeyeceksiniz.

Tül bluz

Transparan tül bluzlar bu yazın vazgeçilmezlerinden olacak. Desenli, desensiz, romantik fırfırlardan oluşan, bazen de adeta grapon kağıdı görünümündeki bu bluzları seksi braletlerle tamamlamayı ihmal etmeyin.

Neon renkte iç çamaşırları ya da büstiyerlerle transparan bluza daha da iddialı bir dokunuş yapabilirsiniz.

Havlu dokulu kıyafetler

İnce bir havluyu andıran hafif kumaşlar bu yaz sıkça rastlayacağımız dokulardan olacak.

Özellikle takım ya da tulum olarak sık göreceğimiz bu parçaların crop üstlerini jeanler ile de tamamlayabilirsiniz.

Puantiye desen

Nostaljik bu desen yazın simgelerinden. Bu yaz da özellikle ipek ve saten kumaşlarla bir araya gelerek çekiciliğini artıran puantiye desene sıkça rastlayacağız.

Ev giyiminde ve romantik elbiselerde de seçiminizi puantiyeden yana kullanabilirsiniz.