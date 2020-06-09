Yaz Gibi Kokan En İyi Güzellik Ürünleri

Sonunda yaz ayları geldiğine göre; bu mevsime uygun güzellik ürünlerini denemek için sabırsızlanıyoruz!

Sıcak mevsime uygun şekilde hafif yapıda olan, içerikleri ve kokularıyla bir şişe yaz gibi hissettiren ürünleri sizin için listeledik!

Marc Jacobs Beauty Glow Away Bronzing Coconut Body Stick

Marc Jacobs Beauty Glow Away Bronzing Coconut Body Stick

J.Lo gibi ışıldamak için ihtiyacınız olan ürün bu! Üstelik hindistancevizi kokan formülü tüm vücutta da kullanılabiliyor.

Fenty Beauty Body Lava Body Luminizer

Fenty Beauty Body Lava Body Luminizer

Kim highlighter sadece yüze uygulanabilir dedi ki? Bu jel vücut luminizer’ı özellikle köprücük kemiklerinde harika duruyor.

By Terry Tea to Tan Face & Body

By Terry Tea to Tan Face & Body

Bronz ve hafif ışıltılı bir cilt için şişeyi sallayın ve uygulayın. Işıltı istemezseniz sallamadan uygulayarak mat bir bronzluk da elde edebilirsiniz.

Nars Monoï Body Glow

Nars Monoï Body Glow

Koca bir yaz tatilinin şişelenmesi gibi! Vanilya ve hindistan cevizinin florak dokunuşlarla bir araya geldiği bu yağ; hassas ciltler için de uygun.

Nuxe Prodigieuse Limited Edition Coral

Nuxe Prodigieuse Limited Edition Coral

Nuxe’ün bu kült ürünü yazın vazgeçilmezlerinden biri. Bu yaza özel hazırlanan sınırlı sayıda üretilen bu şişesi ise şimdiden alışveriş listemizde yerini aldı.

Diptyque Invigorating Body Balm

Vücut cilt bakımında biraz daha spa dokunuşu istiyorsanız bu balm aradığınız şey olabilir. Kan portakalı, zenfecil ve gül kokan bu vücut balmına bayılacaksınız.

The Body Shop Special Edition Cool Cucumber Body Yogurt

The Body Shop Special Edition Cool Cucumber Body Yogurt

Bu vücut kremi sadece nemlendirmekle kalmıyor, içeriğindeki salatalık sayesinde serinleme etkisi de sağlıyor.

Sol De Janeiro Coco Cabana Cream

Sol De Janeiro Coco Cabana Cream

Sim içermeyen ve hafif yapıdaki bu ürünü cildiniz saniyeler içerisinde emecek. Tüm yaz bağımlısı olacaksınız!

Sol De Janeiro Brazilian 4Play Moisturizing Shower Cream-Gel

Sol De Janeiro Brazilian 4Play Moisturizing Shower Cream-Gel

Bu “body wash” ürünü size aradığınız kremsi, tropik kumsal hissini verecek. Üstelik yağ hissi de bırakmıyor.