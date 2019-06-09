Aşırı derecede ısınan havalar, partnerinizle seks hayatınızı olumsuz yönde etkilemiş olabilir. Ancak birazdan okuyacağınız bu 5 tüyoyla seks hayatınızı eskisi gibi devam ettirmeniz mümkün. İşte yaz sıcağında seks yapmanın 5 yolu:

Buz klişesine farklı bir yorum getirin

Aklınıza hemen buz gezdirme fantezisinin geldiğini biliyoruz ancak buna farklı bir yorum katarak farklılaştırın. Donduracağınız suyun içine ikinizin de oldukça sevdiği bir kokteyl ya da beyaz şarap katmak, seks deneyiminizi bu sıcak havalarda daha da eğlenceli hale getirecek.

Kayganlaştırıcı kremlerinizi soğutmayı deneyin

Aslında pek çok seks için üretilmiş ürünü, seksten bir kaç dakika önce buzdolabına koyarak biraz soğumasını sağlayarak kullanabilirsiniz.

Kremlerinizin türü önemli

Kayganlaştırıcı kremlerinizin içeriği bu noktada oldukça önem taşıyor. Mentollü olanlar, serin bir ferahlık hissi yaratacaktır. Aynı zamanda nane özlü olanlar, yaratacakları hisle daha çok keyif almanızı sağlayabilir.

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Seks oyuncaklarınızı dondurun

Tabii ki seks sırasında ferahlık hissini sürdürmenin bir diğer yolu da seks oyuncaklarınızı dondurmak. Seksten bir süre önce derin dondurucuya koyacağınız (Bu yüzden seks oyuncaklarınızı paslanmaz çelik olanlardan seçin) oyuncaklarınız sayesinde daha çok tahrik olacaksınız.



Dilinizi kullanın

Sıcak havada seks yapma konusunda en önemli görevlerden biri dile düşüyor. Cildinde dilinizi dolaştırdıktan sonra nazikçe üflemeyi deneyin. Bu ferahlık hissini asla unutmayacak.