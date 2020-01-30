Yazın Unutulmaz Adresi

Yeşillikler içerisindeki mimarileri, her zevke hitap eden restoranları, mavi bayrak ödüllü plajları ile misafirlerine eşsiz bir tatil yaşatan Voyage Otelleri, güler yüzlü ve enerjik ekibiyle sizi bekliyor.

Kurulduğu yıldan bu yana Voyage Otel zinciri ayrıcalıklı hizmetleri ile dikkatleri çekiyor. Mimarileri ve atmosferleriyle öne çıkan tesisler, yüksek standartlı ve kaliteli hizmetleriyle misafirlerine unutulmaz bir tatilin kapılarını açıyor.

Voyage Sorgun, Eşsiz doğa ve sınırsız konforu bir araya getiriyor.

VOYAGE SORGUN

Voyage Sorgun, Antalya Sorgun Ormanı’nın yanı başındaki konumu ile doğa ve konforu bir araya getiriyor. Tesisin ana restoranı Degusto, Türk ve dünya mutfağının en özel lezzetlerini geniş bir yelpazede sunuyor. Özenle hazırlanmış büfede, sevdiğiniz lezzetlerin yanı sıra yeni tatlar ve zevkler keşfedebilirsiniz. Deniz kıyısında özel konsept bir gece kulübü bulunan Voyage Sorgun’da eğlence hiç bitmiyor. Çocuklar için de sınırsız eğlence seçeneğinin bulunduğu tesiste kapsamlı bir mini kulüp yer alıyor. Sahilde hizmet veren üstü kapalı bir oyun alanı ve aquapark da bulunuyor. Eğlence sonrasında yorulan ve huzurlu bir mola vermek isteyenleri ise sertifikalı eğitmenlerin hizmet verdiği SPA merkezi bekliyor.

VOYAGE BELEK

GOLF & SPA

Alıştığınız Voyage hizmetini yepyeni konseptler ve hizmetlerle almak isterseniz Voyage Belek, yeni sezonda da sizin oteliniz olacak. Özel bir mimari tasarıma sahip olan odaların yeni konsepti tatilinize ayrıcalık katacak. Premium markalarla zenginleştirilen içecek seçkisi ve özel menüleri ile alakart restoranlarda da pek çok yenilik sizi bekliyor. Tesise erken gelerek odasını, çıkış gününde ise transfer ya da uçak saatini bekleyenler için oluşturulan yeni dinlenme alanı free lounge; hem tatil öncesinde hem de tatil bitiminde Voyage ayrıcalığını yaşamanızı sağlıyor. Eşsiz manzaralara ev sahipliği yapan plajı, iddialı golf kompleksi Montgomerie Golf Club’ın ayrıcalıkları, çocuklar için renkli eğlence alanları ve lezzet şöleni sunan seçenekleriyle Voyage Belek, tatilinizin her anını özel kılıyor.

Voyage Torba

Deluxe Lagoon odalarında bulunan özel ortak havuzun tadını çıkarın.

VOYAGE TORBA

Misafirlerini Bodrum’un eşsiz koylarından Torba’nın yanı başında, muhteşem bir doğada ağırlayan Voyage Torba, Bodrum merkeze yakın konumuyla Ege’nin ışıltılı gecelerini doyasıya yaşatan bir tatil deneyimi sunuyor. Mis kokulu zeytin ağaçları ve Bodrum’un güzelliklerini taşıyan begonvillerle kaplı dinlendirici bir doğada, düz bir arazi üzerinde konumlanan otel; hem yetişkinlere hem de minik misafirlere hafızalara kazınacak bir tatil vadediyor. Alıştığınız Voyage hizmetini yenilenen alanlarıyla sunmaya hazırlanan Voyage Torba, 2020 sezonunda favori otellerinizden biri olacak. Yeni eklenen oda tipleri, plaj alanındaki değişiklikler, iskeleler ve restoranlar… Kısmi renovasyon dâhilinde gerçekleşecek yenilikleriyle Voyage Torba’nın yenilenen yüzünü deneyimlemek için geri sayım başladı.

Voyage Torba’nın 3D illüstrasyon oda görünümü.

KISMI RENOVASYONLA VOYAGE TORBA’YA YENI DOKUNUŞLAR

Otelin yenilenme çalışmaları kapsamında yeni sezonda değişim rüzgârlarıyla karşılanacaksınız. Benzersiz hizmetleriyle öne çıkan Voyage Torba, yaz boyunca ünlü yıldızlara ve şov gruplarına ev sahipliği yapıyor. Çocuk kulübü ile minik misafirlerin tatil anılarına da keyif katan otel, çocuklu aileler kadar balayı çiftlerine de hitap ediyor. Otelin, ihtiyacınız olan tüm donanıma sahip şık ve modern tasarımlı odalarına bu sene yeni oda tipleri de ekleniyor. Her şey dâhil hizmetin sınırlarını zorlayan otel, yeni restoranı Cuisine 24 ve bambaşka bir atmosfere bürünen À La Carte Sokağı ile yiyecek-içecek alanında da değişim dalgası yaratmaya hazırlanıyor.

Voyage Torba’nın yeni alakart restoranı Cuisine 24, 24 saat boyunca leziz atıştırmalıklarını ve eşsiz yemeklerini, lezzet avcılarıyla buluşturuyor. Konforlu ve ideal ısılarda yemek yiyebileceğiniz özel iklimlendirme sistemi, yeni dizaynları ile birbirinden şık restoranlarda pastane, dondurma büfesi, manav ve dört konsept bar hizmet veriyor. Denize sıfır konumdaki tesisin mavi bayraklı plajında gün boyu denizin ve Bodrum atmosferinin tadını çıkarabilirsiniz. Ya da tesisin SPA merkezinde kendinizi uzman terapistlerin rahatlatan uygulamalarına bırakabilirsiniz.

Voyage Türkbükü, Odalar, yeşillikler arasına yayılan bloklarda yer alıyor.

VOYAGE BODRUM

Bodrum mimarisini yansıtan odaları, merkeze yakın konumu ve mavi bayraklı plajı ile Voyage Bodrum, her detayda size unutulmaz bir Ege tatili yaşatıyor. Gündüz Voyage Bodrum’un şık hizmetleriyle kendini şımartan misafirler, akşamları ise Bodrum gecelerinin ışıltılı renklerine ortak oluyor. Sabahları deniz manzarasına uyanmak ise cabası. Bu otellerden sizin tercihiniz hangisi?

tatilinize lezzet katabilirsiniz. Kısmi olarak yenilenen otelde, plaj alanındaki mekân ve dizayn değişiklikleri ile Voyage misafirlerine zengin içeriklere sahip konforlu alanlar sunuluyor. Voyage Torba, tüm bu değişiklik ve yenilikler ile 2020 sezonuna hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

VOYAGE TÜRKBÜKÜ

Muhteşem bir koyun yanı başında bulunan Voyage Türkbükü, doğayla olan ilişkisini verdiği üstün hizmet kalitesiyle birleştiriyor. Odaların yeşillikler arasına yayılan bloklarda yer aldığı tesiste misafirleri, dünya mutfaklarını buluşturan ana restoranın haricinde iki alakart restoran ağırlıyor. Biri Akdeniz diğeri Türk mutfağının en özel lezzetlerini sunan restoranların yanı sıra iki snack restoran ile birlikte pastane, dondurma büfesi, manav ve dört konsept bar hizmet veriyor. Denize sıfır konumdaki tesisin mavi bayraklı plajında gün boyu denizin ve Bodrum atmosferinin tadını çıkarabilirsiniz. Ya da tesisin SPA merkezinde kendinizi uzman terapistlerin rahatlatan uygulamalarına bırakabilirsiniz.

Voyage Bodrum, Tatiliniz boyunca, Bodrum Kalesi’nin eşsiz manzarasına uyanabilirsiniz

VOYAGE BODRUM

Bodrum mimarisini yansıtan odaları, merkeze yakın konumu ve mavi bayraklı plajı ile Voyage Bodrum, her detayda size unutulmaz bir Ege tatili yaşatıyor. Gündüz Voyage Bodrum’un şık hizmetleriyle kendini şımartan misafirler, akşamları ise Bodrum gecelerinin ışıltılı renklerine ortak oluyor. Sabahları deniz manzarasına uyanmak ise cabası. Bu otellerden sizin tercihiniz hangisi?