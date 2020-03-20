Yemeksepeti’nden Sağlık Bakanlığı’na Bağış

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını devam ederken, bu zorlu süreçte doktorlar ve sağlık çalışanlarının emekleri kolay kolay unutulmayacak.

En başından itibaren yapılan tüm uyarılarda, sağlık çalışanlarına destek olmak için en önemli noktanın evden çıkmamak olduğu tekrar tekrar vurgulanıyor, bildiğiniz üzere. Salgınla olan savaşın maddi ve manevi desteğe ihtiyaç olduğu ortada.

20 Mart tarihinde, Yemeksepeti’nden gelen bağış haberi ise her türlü desteğin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Yemeksepeti.com’un kurucu ortağı ve CEO’su Nevzat Aydın’ın konuya dair yaptığı açıklama;