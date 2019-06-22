İçerisinde bulunduğumuz Temmuz ayıyla birlikte , özellikle kutladığımız doğum günleri düşünüldüğünde gündemimize giren Yengeç burçları, her zaman flörtöz, düşünceli ve seksi erkekleriyle dikkat çekmiştir. Yengeç burcu erkeğini tanımlamak için sayfalar yetmez farkındayız, ancak nasıl baştan çıkarabileceğiniz konusunda bir kaç tüyo verebiliriz. İşte Yengeç burcu erkeğini baştan çıkarmanın 10 yolu:

benedıct cumberbatch

Yengeç burcu erkeği demek güven demektir. Size güvenmesini sağlayın. Yengeç burcu erkeği bir kez güvenini kaybettiğinde onu geri kazanmanız imkansıza yakındır.

benedıct cumberbatch da bir yengeç burcu erkeği

Yengeç burcu erkeği tıpkı elementleri olan su gibi, fazlasıyla gelgitlere sahip olan bir burçtur. Modu bir anda değişebilen Yengeç burcu erkeklerinin bu değişikliklerine aldırmamayı öğrenmeniz gerekiyor. Size her zaman yumuşak yüzünü gösterse de, Yengeç burcu erkeği gezegenleri Ay gibi aydınlık kadar karanlık da bir yüze sahiptir. Gergin ve telaşlı olduğu dakikalarda kırıcı cümleler sarfedebilir ve kendisinden başka kimseyi düşünmeyebilir. Ancak bunun geçici olduğunun farkına varip alttan alırsanız; onlar da size benzer empatiyi gösterecektir.

sherlock

Yengeç burcu erkeği ona duyulan sevgiden emin olmak ister. Ona sevginizi tavırlarınız ve sözlerinizle yansıtmaktan çekinmeyin.Çocuksu Yengeç erkeklerine sürekli olmasa bile ihtiyaçları olduğunda şefkat ve sevgi göstermelisiniz.

evan peters ve emma roberts

Yengeç burcu erkeği aile kavramına çok önem verir. Kendisine önem verdiğiniz kadar, ailesine de önem verdiğinizi yansıtın.

evan peters tate langdon rolüyle

Yengeç burcu erkeği nezaketten hoşlanır. Dişiliğinizi ve nazik tavırlarınızı ona gösterin. Onu elde etmek için haşin tavırlar göstermenize gerek yok.

evan peters ve emma roberts amerıcan horror story coven dizisinde

Yengeç burcu erkeği her şeyden önce, birlikte çok eğlenebileceği bir arkadaş arayacaktır kendisine. Onunla eğlenceli programlar oluşturmaya, sürpriz planlar yapmaya alışmanız gerek.

evan peters

Yengeç burcu erkeği sert kabuğunun altında küçük bir çocuk sakladığından, sorunlarını her zaman size rahatça açamayabilir. Ancak sizden yardım beklediğinin işaretlerini verecektir. Onun bu işaretlerini anlamaya ve doğru zamanda doğru soruları sormaya çalışın. Suçlanmaktan ve sorgulanma tarzından hiç hoşlanmayan Yengeç burcu erkeklerine daha çok bir arkadaş gibi yaklaşmalısınız.

benedıct cumberbatch

Yengeç burcu erkeği kıskançlığıyla sizi bunaltmayacaktır ancak sizin onu kıskanmanızı bekleyecektir. Onunla ilgilendiğinizin kanıtı budur Yengeç burcu erkekleri için. Bundan keyif aldıklarını söylemek mümkün.

emma roberts ve evan peters

Cinselliğe oldukça ilgili olan Yengeç burcu erkekleri, genelde konforlu ortamlarda sizinle vakit geçirmek isteyecektir. Kotrolün değişken olmasından yana olan Yengeç burcu erkekleri için seks, duygularını yansıtmanın en önemli yollarından biridir. Oldukça aktif ve yeniliklere açık aktif bir seks hayatına hazırlıklı olmanız gerek!

doctor strange

Damak tadına ve abur cuburlara fazlasıyla düşkün olan Yengeç burcu erkeklerine ayak uydurmaya alışmanız gerek!

sherlock holmes

Ama siz yine de üzerine çok düşünmek yerine işleri oluruna bırakmayı da deneyebilirsiniz!