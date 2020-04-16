Yeni Başlayanlar İçin Kolay Kristal Ritüelleri

Kristal olumlaması bulunduğunuz alana ve size; güzel, pozitif enerji sağlamanın yollarından biridir. Kristallere inanmıyorsanız bile yüzyıllardır şifa aracı olarak kullanılan bu doğal kristallere bir şans vermenizde yarar var.

Peki büyük bir heyecanla aldığınız kristalleri nasıl kullanacağınız konusunda soru işaretleriniz mi var? Öyleyse yeni başlayanlar için hazırladığımız; bu her biri 1’er dakikalık kristal ritüelleri rehberimize mutlaka göz atın.

# Motivasyon Ritüeli +

kırmızı jasper taşı fotoğraf: energy juse

Hangi Taşı Kullanmalısınız?: Kırmızı Jasper taşı; size destek hissi veren cesaret verici bir enerjiye sahiptir. İster yeni bir işe başlayacak olun isterseniz bir projeyi tamamlayacak olun; sizi hayatınızda harekete geçmeniz için zorlar.

1 Dakikalık Motivasyon Ritüeli: Kristalin; size hayatınızın hangi alanlarının ilk etapta motivasyonel bir desteğe ihtiyaç duyduğunuz konusunda doğru yol göstermesine izin verin. Kendinize sorun; “hayatımın hangi kısmında harekete geçmem gerekiyor? “. Bu sırada elinizde tuttuğunuz kırmızı jasper taşınızın sizi motive etmesine izin verin.

mavi apatit taşı fotoğraf: energy muse

Hangi Taşı Kullanmalısınız?: Mavi Apatite, sağlık hedeflerinize odaklamanızı sağlamak için mükemmel olan, muhteşem bir mavi taştır. Sağlıklı alışkanlıkları benimsemek ve refahınızı önceliklendirmek için size ilham verir ve yolda kalmamanız için motivasyon ve irade sağlar.

1 Dakikalık Sağlık Ritüeli: Mavi Apatit taşınızı tutun ve sağlığınız için bir niyet belirleyin. Ulaşmak istediğiniz bir sağlık hedefi nedir? Sağlıkla ilgili niyetlerinizi taşınıza aşılayarak, her gördüğünüzde onları hatırlayacaksınız. Bu yüzden kristali yanınızda taşıyın veya kendinizi sağlıklı seçimler yapmaya teşvik etmek için yaşam alanınızda bırakın.

# Aşk Ritüeli +

pembe kuvars fotoğraf: energy muse

Hangi Taşı Kullanmalısınız?: Rose quartz / Pembe kuvars; pembe tonu ve enerjisi ile aşk ritüelleri için mükemmel bir taştır. Bu taşla çalışmak sizi etrafınıza, arkadaşlarınızdan ailenizden romantik partnerlere ve hatta kendini sevmeye kadar herkese açar.

1 Dakikalık Aşk Ritüeli: Aşk enerjisi ile bağlanmak için bir dakika boyunca kalbinizin üzerine Pembe Kuvars taşı yerleştirin. Bu dakikayı kendi öz sevginizle de bağlantı kurma zamanı olarak kullanın – çünkü bu tamamen içten dışa parlayacak ve daha fazlasını kendi tarzınızda insanı çekecek. Tıpkı RuPaul‘ün dediği gibi; “Eğer kendinizi sevmezseniz başka birini nasıl seveceksiniz?”

# Para Ritüeli +

pirit taşı fotoğraf: energy muse

Hangi Taşı Kullanmalısınız?: Pirit/Pyrite taşı, parlak bir yıldız gibi, yemyeşil, bol altın enerjisi ile parlar.

1 Dakikalık Para Ritüeli: Zenginlik enerjisini davet için kartvizitinizin üzerine Pirit taşını yerleştirebilirsiniz. Eğer bir kartvizitiniz yoksa para kazanmanızı sağlayan bir aracın üzerine de yerleştirebilirsiniz. İşvereninizin logosu, basılı bir sözleşme ya da nakit para olabilir. Daha fazla enerji için kristali çalışma alanınızda tutun.

# Stresten Kurtulma Ritüeli +

mavi dantelli akik taşı fotoğraf: energy muse

Hangi Taşı Kullanmalısınız?: Mavi dantelli akik taşı (Blue lace agate), size rehberlik ederek stresten arındırır. Yatıştırıcı enerjisi endişeyi eritir.

1 Dakikalık Stresten Kurtulma Ritüeli: Yatıştırıcı enerjisi için Mavi dantelli akik taşını elinize alın. Avuç içinizden başlayıp vücudunuz boyunca büyüyen rahatlama hissini zihninizde canlandırın.

# Uyku Ritüeli +

selestit taşı fotoğraf: energy muse

Hangi Taşı Kullanmalısınız?: Selestit taşı; ay titreşimli enerjisiyle uyku için harika bir taş. Celestite dinlendirici uyku için mükemmel bir ortam yaratır. Sizi ve yerinizi sakinleştirici titreşimlerle doldurur ve sizi gece ayakta tutabilecek her şeyden zihninizi temizler.

1 Dakikalık Uyku Ritüeli: Yatmadan önce sakinleşşem için selestit taşınızı elinizde tutun. Taşı elinizde tutarken yüksek sesle “iyi uyuyorum” cümlesini söyleyin. Bittiğinde komidinin üzerine yerleştirin ve derin bir uykuya kendinizi bırakın.

# Kötü Enerjiden Korunma Ritüeli +

siyah turmalin fotoğraf: energy muse

Hangi Taşı Kullanmalısınız?: Siyah tourmaline, nam-ı diğer tüm koruma kristallerinin büyük babası, etrafınıza bir kalkan koyarak enerjik koruma sağlar. Bu enerjik kalkan, diğer kişilerden veya durumlardan istenmeyen enerji almanızı engeller.

1 Dakikalık Kötü Enerjiden Korunma Ritüeli: Siyah Turmalin taşınızı eviniz ve içindekiler için koruyucu bir kalkan görevi görmesi için kapınızın dışına yerleştirin. Kristalinizi koymak için hangi noktayı seçerseniz seçin, enerjik bir kalkan oluşturarak, çevrenizi ve benliğinizi negatif dış enerjilerden koruduğunu zihninizde canlandırın.

# Yaratıcılık Ritüeli +

karnelyan taşı fotoğraf: energy muse

Hangi Taşı Kullanmalısınız?: Carnelian / Karnelyan taşı yaratıcı enerji çağırır. Hepimiz sanatçı olmasak bile; hepimiz yaratıcı varlıklarız. Carnelian yaratıcı tarafınızı uyandırmaya yardımcı olur, böylece bu hayal gücünü ve ilhamı hayatınızın her alanına getirebilirsiniz.

1 Dakikalık Yaratıcılık Ritüeli: Carnelian’ınızı elinizde tutun ve yüksek sesle ‘Ben yaratıcıyım” deyin. Kelimelerin tek başına sahip olabileceği güç inanılmazdır, bu yüzden yaratıcılığınızı yüksek sesle söyletin ve kristaliniz aracılığıyla bu mantrayı yükseltin.

# Enerji Ritüeli +

kan taşı fotoğraf: energy muse

Hangi Taşı Kullanmalısınız?: Bloodstone yani Kan Taşı; fiziksel enerji artışı için mükemmel bir taştır. Sizi bir enerji dalgasıyla doldurur, böylece herhangi bir durgunluk ve uyuşukluk hissinden kurtulabilirsiniz.

1 Dakikalık Enerji Ritüeli: Eenerji akışı almak için kan taşını tutarken vücudunuzun kan pompalayacağı bir iş yapın. Merdiven çıkmak ya da odanızda yürümek olabilir.