Yeni Başlayanlar İçin Kullanımı En Kolay Kontür Paletleri

Kontür, modern makyajın en büyük silahlarından biri. Eskiden profesyonel makyaj artistlerinn ünlü yıldızların sahne ya da kırmızı halı makyajlarında kullandığı bu teknik, artık günümüzdeki kolay uygulama sağlayan paletler ve uygulama araçları sayesinde gündelik makyajımızın da vazgeçilmezi haline geldi. Kim şekillendirilmiş yüz hatlarını ve çıkık elmacık kemiklerini sevmez ki?

Ancak kontür konusu özellikle yeni başlayanlar için tehlikeli bir konu olabilir. Ancak kullanımı kolay paletler ile; abartıdan uzak kontür uygulamaları yapabilirsiniz. İşte temel ihtiyaçlara göre, yeni başlayanlar için kontür paletleri:

#Mediıum ve Koyu Cilt Tonları İçin

Smashbox Step-By-Step Contour Kit in Medium/Dark

Bu aynalı kit; birbiriyle karıştırılabilir üç harika ve süper mat pudraya sahip; hem de derin ve sıcak kırmızı alt tonlarıyla birlikte.

Smashbox Step-By-Step Contour Kit in Medium/Dark

#Işıltı İçin

Hourglass Ambient Lighting Edit Volume 3

İçerisindeki pudraların hepsi oldukça yüksek pigmentli; üstelik cildinizde doğal bir ışıltı bırakıyor. Tüm cilt tonlarına uyması da bir diğer avantajı.

Şampanya tonundaki ürünü; cildinizi ısındırmak için tüm yüzünüze sürün; bronz olan tonu elmacık kemiklerinizin altı ve alnınızın köşelerine kullanın; gül rengini (açık tenler için) ya da bordoyu (koyu tenler için) ise yanaklarınızın üstüne ve göz kapaklarınıza uygulayın.

Hourglass Ambient Lighting Edit Volume 3

#Açık Tenler İçin

Glo Skin Beauty Contour Kit in Fair

Çoğu kontür kitinin koyu; terra cotta kırmızısı alt tolarına sahip olduğunu düşündüğümüzde bu set daha da değer kazanıyor. Tam açık tenlere göre olan bu kontür paletinden boz kahveyi kulağınızdan yanağınızın yarısına kadar sürün. Sonrasında sıcak kahveyi yanaklarınızın üst kısmına sürün. İşte hazırsınız!

Glo Skin Beauty Contour Kit in Fair

#Minimum Kontür İçin

Black Up Contour Powder

Eğer bu iki parçalı kite yakından bakarsanız aslında üç renge sahip olduğunu göreceksiniz. Solda bir mat kontür rengi ve sağda biri mat biri yanar döner olmak üzere iki aydınlatıcı renkten oluşan bu kiti doğal bir görünüm için rahatlıkla kullanabilirsiniz.