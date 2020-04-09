Yeni Dizi Space Force Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Steve Carrel ve John Malkovich’in başrollerini paylaştığı yeni komedi dizisi Space Force, heyecanla beklediklerimizden. 29 Mayıs 2020 Cuma Netflix’te yayınlanacak dizi hakSpace Forcekında bilmeniz gerekenler!

Space Force Dizisinin Konusu

Başarılı pilot General Mark. R. Nair’in (Steve Carrel) en büyük hayali Hava Kuvvetleri’nde söz sahibi olabilmektir. ABD Silahlı Kuvvetleri’nin yeni kurduğu Uzay Bölüğü’ne atanan Mark burada kendi aynı kısır döngünün içinde hapsolmuş hisseder. Şüpheci bir karakteri olan Mark, kendini mesleğine o kadar adamıştır ki ailesiyle vedalaşıp, Colorado’ya çok uzak bir üsse gitmeyi hiç düşünmeden kabul eder. Beyaz Saray’dan gelen beklenmedik bir emir ise her şeyi değiştirir. Mark ve birbirinden renkli bilim insanları yeniden aya gidip, orada hakimiyet kurmak üzere harekete geçer.

John Malkovich

Yeni bir tür komedi dizisi olan Space Force’un yapımcılığını The Office’ın yaratıcıları Steve Carell ve Greg Daniels üstleniyor. Başrollerinde John Malkovich, Diana Silvers, Tawny Newsome, Ben Schwartz gibi usta isimlerin yanı sıra Lisa Kudrow, Jimmy O. Yang, Noah Emmerich, Alex Sparrow ve Don Lake yer alıyor. Dizinin yürütücü yapımcılığında ise yine The Office’in de yürütücü yapımcılığını üstlenen Howard Klein/3Arts bulunuyor.

Lisa Kudrow, Steve Carell

Lisa Kodrow da Dizinin Oyuncu Kadrosu

Emmy ve SAGA ödüllü Lisa Kudrow, Steve Carell canlandırdığı General Mark R. Naird’in eşi “Maggie Naird” olarak karşımıza çıkacak. Maggie 20 yıldır eşinin kariyeri için pek çok fedakarlıkta bulunmuştur. Ancak, Mark hayatının en zorlu görevine doğru ilerleyince o da hayatıyla ilgili yepyeni kararlar almaya başlar.