Yeni Favori Kraliyet Dizinizle Tanışın: The Great

Elle Fanning ve Nicholas Hoult’un başrolünde yer aldığı; Oscar ödüllü The Favourite’in yazarının senaryosunu kaleme aldığı yeni Hulu dizisi The Great; yeni favorimiz olacak gibi görünüyor!

Dönem dramaları ve kraliyet hikayelerini sevenlerin şimdiden listesine katması gereken yeni Hulu dizisi The Great’ten ilk fragman geldi. Kara komedi türündeki; başrollerinde Elle Fanning ve Nicholas Hoult’un yer aldığı dizi, Rusya’nın en uzun hükümdarlık süren imparatoriçesi Büyük Catherine’in gençlik yıllarını anlatıyor.

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Who will reign? #TheGreat premieres May 15, only on @hulu.

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10 bölümden oluşan The Great’İn tüm bölümleri 15 Mayıs’ta Hulu’da olacak.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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