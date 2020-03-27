Yeni Favori Kraliyet Dizinizle Tanışın: The Great
Elle Fanning ve Nicholas Hoult’un başrolünde yer aldığı; Oscar ödüllü The Favourite’in yazarının senaryosunu kaleme aldığı yeni Hulu dizisi The Great; yeni favorimiz olacak gibi görünüyor!
Dönem dramaları ve kraliyet hikayelerini sevenlerin şimdiden listesine katması gereken yeni Hulu dizisi The Great’ten ilk fragman geldi. Kara komedi türündeki; başrollerinde Elle Fanning ve Nicholas Hoult’un yer aldığı dizi, Rusya’nın en uzun hükümdarlık süren imparatoriçesi Büyük Catherine’in gençlik yıllarını anlatıyor.
10 bölümden oluşan The Great’İn tüm bölümleri 15 Mayıs’ta Hulu’da olacak.