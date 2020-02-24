Yeni Hulu Dizisi “Little Fires Everywhere” Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Türkiye’de “Ufak Yangınlar” ismiyle satışa çıkan Little Fires Everywhere kitabı diziye uyarlanıyor. Hulu’nun mini dizi olarak ekrana taşıyacağı dizinin kadrosuyla da büyük ilgi toplayacağı kesin.

Little Fires Everywhere, Chicago’da 90’lı yıllardaki ırkçılık, annelik ve ekonomik farklılıklar üzerine bir dram hikayesini ele alıyor. Hikayenin merkezinde iki kadın var: Görünüşe göre dizide, Reese Witherspoon’un hayat verdiği Elena ve Kerry Washington’ın canlandırdığı Mia karakterleri arasında bir çarpışmaya tanık olacağız.

Celeste Ng’nin 2017’de piyasaya sürülen aynı adlı romanına dayanan Little Fires Everywhere, dışardan mükemmel bir aileye sahipmiş görünen Elena Richardson ve geçmişinden kaçan ressam ve bekar bir anne olan Mia Warren arasındaki karmaşık ilişkiyi inceleyecek.

Little Fires Everywhere dizi

Dizinin oyuncu kadrosunda The Affair’in yıldızı Joshua Jackson da yer alıyor.

Dizide tehlikeli sırlar öne çıkarken izleyenleri şu soru bekleyecek: Hangi sır bir evi kundaklamayı gerektirecek kadar büyük olabilir? Dizide merak uyandıran bir gerilimle birlikte, kadroya baktığımızda kusursuz oyunculuklar izleyeceğimiz kesin.

Little Fires Everywhere’in ilk üç bölümü 18 Mart tarihinde Hulu’da yayınlanacak.

İşte Little Fires Everywhere dizisinin merak uyandıran fragmanı: