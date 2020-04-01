Yeni Hulu Dizisi “Normal People” Hakkında Her Şey

Normal İnsanlar, dilimize direkt çeviri ile okuyucuyla buluşturulmuş bir Sally Rooney romanı. Ülkemizde de geniş bir okuyucu kitlesi edinen kitap pek çok ülkede “çok satanlar” listesine girdi ve ödüllere layık görüldü. Hulu ve BBC de bu popülariteyi ekrana taşımakta gecikmeyerek 12 bölümden oluşacak bir dizi uyarlamasını yapacaklarını duyurdular.

İrlanda’da küçük bir kasabada okul arkadaşı olan Connell ve Marianne’in hikayesini konu alıyor Normal People. Biri popüler bir genç, diğeri ise içine kapanık biri. Bu gençlerin yolu kesişir ve birbirlerinde arkadaşlığa, ilişkilere dair bambaşka şeyler keşfederler.

hulu’nun Normal People dizisi hakkında bilmeniz gerekenler

30 dakikalık bölümler halinde yayınlanacak dizinin tüm bölümleri 29 Nisan 2020 tarihinde Hulu’da yer alacak.

Başrollerde ise henüz rüştünü ispat etmemiş iki genç isim var: Daisy Edgar-Jones ve Paul Mescal. Haliyle yapımın ardından genç oyuncuların kariyerlerinde ne gibi gelişmeler olacağı da merak konusu!

Dizinin ilk 6 bölümünün yönetmeliğini Room filminin direktörü Lenny Abrahamson üstlenirken, diğer bölümler ise Hettie Macdonald‘a emanet. Kitabın yazarı Sally Rooney’e senaryoda yardım edecek isim ise Succession senaristlerinden Alice Birch.