Yeni James Bond Şarkısı Billie Eilish’e Emanet!

James Bond serisinin 25. filmi No Time To Die’ın soundtrack şarkısını 18 yaşındaki yıldız Billie Eilish’in besteleyip seslendireceği açıklandı.

Her James Bond filmi öncesinde olduğu gibi; Daniel Craig’in yer alacağı bu son Bond filminin de şarkısını kimin seslendireceği merakla bekleniyordu. Daha önce Paul McCartney, Madonna, Adele, Chris Cornell, Jack White, Sam Smith gibi isimlerin hit James Bond şarkıları bestelediği zincirin son halkası ise Billie Eilish oldu.

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Resmi 007 James Bond Twitter hesabından duyurulan haberde; Billie Eilish”in “Her açıdan, bu işin bir parçası olmak çılgınca geliyor. Böylesine efsanevi bir film serisinin tema müziğini yapmak çok büyük bir onur. James Bond gelmiş geçmiş en havalı film serisi. Hala şoktayım” ifadelerine de yer verildi.

“It feels crazy to be a part of this in every way. To be able to score the theme song to a film that is part of such a legendary series is a huge honour. James Bond is the coolest film franchise ever to exist. I’m still in shock,” Billie Eilish #NoTimeToDie https://t.co/g6A1w8i10s — James Bond (@007) January 14, 2020

Billie Eilish’in No Time To Die filmi için seslendireceği şarkının sözlerini ise ağabeyi Finneas O’Connor’ın yazacağı açıklandı.