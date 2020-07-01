Yeni Normalde Ofis Trendleri Nasıl Şekillenecek?

Koronavirüs hem çalışma hem de ofis kültüründe kalıcı bir dönüşümü beraberinde getirdi. Kurumlar esnek çalışma modeline geçiş hazırlıklarına başlarken, buna paralel yeni nesil ofis çözümlerine ilgi giderek artıyor. Önümüzdeki dönemde uzun vadeli kiralamalar yerine maliyet tasarrufu sağlayan esnek ofis alanları şirketlerin yeni adresi olacak. Yeni normalde ofis trendlerinde değişimin nasıl şekilleneceğini biraz açmak gerekirse;

Uzaktan çalışmaya ilgi yükseliyor

Pandemi öncesinde tek haneli olan evden/uzaktan çalışan yüzdesi çok kısa sürede çift hanelere ulaştı. Toplantılar online ortama taşınırken, salgın şirketler açısından uzaktan çalışmaya güvenilebileceğini kanıtladı. Yapılan araştırmalar çalışanların verimliliklerinde düşüşün aksine artışa işaret ederken, pandemi sonrası esnek çalışmaya geçeceğine işaret eden şirketlerin oranı da yüzde 40’lar seviyesine yaklaştı. Ayrıca şirketlerin bu dönemde uzaktan çalışmayı destekleyen teknolojilere yaptığı yatırımlar da göz önünde bulundurulduğunda uzmanlar esnek çalışmanın yeni normalimiz olacağını belirtiyor. Ancak uzaktan çalışma her ne kadar hayatımızın bir gerçeği haline gelse de bu kurumların bedeni olan ofislere ihtiyacın azalacağı anlamına gelmiyor.

Ofislerin DNA’sı değişiyor

Esnek çalışmanın hayatımızın merkezine oturmasıyla geleneksel ofisler yerini yeni nesil ofislere bırakacak. Merkez ofislerin yanında uzaktan çalışmaya alt yapı sunan uydu ofisler şehrin dört bir yanına yayılacak. Salgın tedirginliği devam etsin ya da etmesin bundan sonraki dönemde hijyen ve sağlık kuralları ofislerin vazgeçilmezi haline gelecek. Şirketler çalışanların ofislerde kendilerini güvende hissetmeleri için ofis alanını yeniden gözden geçirirken, sosyal mesafe ise ofislerin DNA’sının bir parçası olacak. Ofislerde yüzeye dokunmayı minimuma indiren temassız teknolojiler ve ses teknolojilerini daha sık göreceğiz.

“Esneklik” kurum kültürüne yerleşiyor

Öte yandan kurum kültürü artık “esneklik” kavramı ekseninde şekillenecek. Herkesin bir arada yan yana çalıştığı günler geride kalırken, yeni normalde kimi çalışanlar evden, kimi çalışanlar uydu ofislerden kimi çalışanlar ise merkez ofisten çalışacak. Yapılan araştırmalar son 5 yılda esnek çalışma alanının yüzde 205 arttığına işaret ederken, koronavirüs salgınıyla birlikte bu artışın daha da hızlanması bekleniyor. Dolayısıyla esnek çalışmayla birlikte bir yandan iletişimin odak noktasına alındığı, temel faydada anlayış ve esnekliğin öne çıktığı, çalışan sağlığının daha çok gözetildiği bir kurum kültürü yerleşirken; yeni çalışma kültürünün bir yansıması olarak esnek çalışma modelini destekleyen, yatırım maliyetine gerek olmaksızın kısa vadede değişen ihtiyaçlara karşılık verebilen ve maliyetleri minimuma çeken, verimliliği artıran ve şirketlere maksimum fayda sağlayan esnek ofis çözümlerine talep artacak.

Yaratıcılığı teşvik eden tasarımlar öne çıkıyor

Burada bir diğer önemli nokta ise ofis tasarımlarındaki dönüşüm. Kuşkusuz tasarımlar çalışanların motivasyonu ve yaratıcılığı üzerinde etkili. Ofis için en uygun tasarımın seçilmesi alan kaybını minimuma indirirken, tüm bu etkenler göz önünde bulundurulursa şirketlerin büyümesine de katkı sağlıyor. Bu nedenle ofislerde çalışanların motivasyonunu yükselten ve yaratıcılığı teşvik eden tasarımlar gelecek yıllara damga vuracak.

“Çalışmanın olduğu alanlarda çözümler geliştireceğiz”

Ofis trendleri tarafında bu gelişmeler yaşanırken, Kolektif House olarak bizler de öncelikle sürecin başından beri devletin ofislere geri dönme politikasını ve Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı prosedürleri çok yakından takip ediyoruz. Önlemlerimizi zamanında almanın yanı sıra tüm mevzuatlara uyarak çalışma ortamını hem çalışanlarımızın hem de üyelerimizin sağlığı için en güvenli hale getiriyoruz.

Ayrıca tüm bunların yanında ideal ofis dünyasının beklentilerine yanıt veren çözümler geliştirmeyi de sürdürüyoruz. Azaltılmış giderler ve artan verimlilik ile kurumsal şirketlerin büyümesine katkıda bulunan bir “agile” ofis modeli olan Kolektif Enterprise ile istenilen adreste kurumun ihtiyaç duyduğu büyüklükteki ofisi bulup, kurumun tercihleri doğrultusunda tasarlayıp, tüm operasyonel süreçlerini de verimli bir şekilde yönetiyoruz. Kolektif Suites ile ise daire ofis modellerini tercih eden şirketlere Kolektif’in tasarımsal dokunuşu ve hizmetleri eşliğinde taşınmaya hazır daire ofisler sunuyoruz. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de Kolektif House olarak üyelerimize çalışmanın olduğu tüm alanlarda yeni ve yaratıcı çözümler geliştirmeye devam edeceğiz.