Yeni Sezon Önerileriyle 2019 Bikini Trendleri

Yaz göründü, içimizi ısıtan güneş bizi yeni alışveriş listeleri yapmaya itiyor desek haksız sayılmayız. Alışveriş listelerinin öznesi ise bikini. Peki, alışveriş sırasında en dikkat edilecek şeylerden olan 2019 bikini trendlerini göz önünde bulundurarak emin adımlarla ilerlemeye ne dersiniz?

İşte bu sezon her yerde göreceğiz 2019’un en yeni bikini stilleri tam karşınızda. Bazen iki parça bir taneden her zaman için iyi olmakta diyebiliriz.

Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca, mayolar ve bikinilerin hem hızlı hem de işe yarar bir şekilde gelişmesi onların gardırobumuzun ayrılmaz ve sürekli güncellenen bir parçası haline getirdi. 2019 bikini trendlerini keşfettikten sonra mayolara pek yüz vermek istemeyebilirsiniz. 70’lerin baskılarından narin dokunuşlara kadar şıklık garantisi taşıyan 2019 bikini modellerini aşağıda bulabilirsiniz.

Güneş ışığı sarı ve dışa dönük leopar baskısından retro tarzlara ve yüksek kesimli diplere kadar, bu yıl radarınızda ihtiyacınız olan mayo trendleri. Seçimlerimizi görmek ve alışveriş yapmak için aşağı kaydırın.

2019’un En İyi Bikini Trendleri

#1 Spor Yıldızları













Calzedonia İlkbahar / Yaz 2019

Koton Çizgili Bikini Altı

H&M Spor Bikini Üstü

Sahilde uzun yürüyüşler, bol bol fotoğraf çekimi… Denizden çıktıktan sonra da güneşlenmek için tercih edeceğiniz en ideal bikini modellerinden. Her türlü sportif detaylandırma, neopren kumaşlar, fermuarlar, ipli detaylar ve daha fazlasını içeren bu bikini dünyası çıtayı biraz yükseltiyor.

#2 70’lerin Etkisi

Mango Çiçekli Üçgen Bikini











Lily & Rose ve Trendyol 2019 Plaj Koleksiyonu

Retro mayolar, her zaman için uzun raf ömrüne sahip bir trend olmuştur, ancak bu yıl yükselişinin doruklarına çıkıyor. 70’ler ruhu, çiçek ve eşarp baskıları, bu mevsimde nostaljik bir rüzgar estirmeye hazırlar.

#3 Balenli Bikini Takımı

Morhipo Yüksek Bel Bikini

H&M +

Balenli bikini üst ve altları bu yıl en sevdiğimiz bikini trendlerinden biri. Göğüs bedeniniz ne olursa olsun, bu bikini üstü yüzde yüz şık görünmenizi sağlarken sizi destekleyecek ve düzleştirecek bir üst.

#4 Hayvan Desenleri

Zara Leopar Desenli Bikini Takımı

Topshop Neon Bikini Üstü

Ne kadar trend bir desenle göz göze gldiğinizi biliyorsunuz değil mi? Bu sezon hayvan desenlerinin yükselişi plaj stilininde de kendini gösteriyor. Zebradan orman baskılarına kadar her şey için gardırobunuzun kapılarını açık bırakın.

#5 Batik Ruhu

Bershka Batik Desenli Bikini Takımı

2019 baharı tamamen batik desene teslim olmaya başlamışken, 2019 yazının da bundan farklı olacağını düşünmek yanlış olur. Batik tarzını denemek için çekinceleriniz varsa, işe bikinilerle başlayabilirsiniz.

#6 Fırfırlar

Penti Gül Kurusu Derin V Bikini Üstü

Arzu Sabancı for Koton

Oysho Volanlı Bikini Takımı

Bu yılın bikini trendleri; çok fazla desene ve karıştırmaya baya açık. Fırfırlı ve eğlenceli bir yaz görünümü için omuzlarınızı ve belinizi hareketlendirmeye hazır mısınız?