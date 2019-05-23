Sosyal Medya Hesapları
Instagram 151K
Facebook 15K
Twitter 42K
YouTube 18K
Google Plus
Pinterest 664

Yeni Sezon Önerileriyle 2019 Bikini Trendleri

Yaz göründü, içimizi ısıtan güneş bizi yeni alışveriş listeleri yapmaya itiyor desek haksız sayılmayız. Alışveriş listelerinin öznesi ise bikini. Peki, alışveriş sırasında en dikkat edilecek şeylerden olan 2019 bikini trendlerini göz önünde bulundurarak emin adımlarla ilerlemeye ne dersiniz?

İşte bu sezon her yerde göreceğiz 2019’un en yeni bikini stilleri tam karşınızda. Bazen iki parça bir taneden her zaman için iyi olmakta diyebiliriz.

rosiehw

Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca, mayolar ve bikinilerin hem hızlı hem de işe yarar bir şekilde gelişmesi onların gardırobumuzun ayrılmaz ve sürekli güncellenen bir parçası haline getirdi. 2019 bikini trendlerini keşfettikten sonra mayolara pek yüz vermek istemeyebilirsiniz. 70’lerin baskılarından narin dokunuşlara kadar şıklık garantisi taşıyan 2019 bikini modellerini aşağıda bulabilirsiniz.

Güneş ışığı sarı ve dışa dönük leopar baskısından retro tarzlara ve yüksek kesimli diplere kadar, bu yıl radarınızda ihtiyacınız olan mayo trendleri. Seçimlerimizi görmek ve alışveriş yapmak için aşağı kaydırın.

2019’un En İyi Bikini Trendleri

#1 Spor Yıldızları







  • Calzedonia İlkbahar / Yaz 2019
  • Koton Çizgili Bikini Altı
  • H&M Spor Bikini Üstü

Sahilde uzun yürüyüşler, bol bol fotoğraf çekimi… Denizden çıktıktan sonra da güneşlenmek için tercih edeceğiniz en ideal bikini modellerinden. Her türlü sportif detaylandırma, neopren kumaşlar, fermuarlar, ipli detaylar ve daha fazlasını içeren bu bikini dünyası çıtayı biraz yükseltiyor.

#2 70’lerin Etkisi

  • Mango Çiçekli Üçgen Bikini





  •  Lily & Rose ve Trendyol 2019 Plaj Koleksiyonu

Retro mayolar, her zaman için uzun raf ömrüne sahip bir trend olmuştur, ancak bu yıl yükselişinin doruklarına çıkıyor. 70’ler ruhu, çiçek ve eşarp baskıları, bu mevsimde nostaljik bir rüzgar estirmeye hazırlar.

#3 Balenli Bikini Takımı

  • Morhipo Yüksek Bel Bikini
  • H&M +

Balenli bikini üst ve altları bu yıl en sevdiğimiz bikini trendlerinden biri. Göğüs bedeniniz ne olursa olsun, bu bikini üstü yüzde yüz şık görünmenizi sağlarken sizi destekleyecek ve düzleştirecek bir üst.

#4 Hayvan Desenleri

  • Zara Leopar Desenli Bikini Takımı
  • Topshop Neon Bikini Üstü

Ne kadar trend bir desenle göz göze gldiğinizi biliyorsunuz değil mi? Bu sezon hayvan desenlerinin yükselişi plaj stilininde de kendini gösteriyor. Zebradan orman baskılarına kadar her şey için gardırobunuzun kapılarını açık bırakın.

#5 Batik Ruhu

Bershka Batik Desenli Bikini Takımı

2019 baharı tamamen batik desene teslim olmaya başlamışken, 2019 yazının da bundan farklı olacağını düşünmek yanlış olur. Batik tarzını denemek için çekinceleriniz varsa, işe bikinilerle başlayabilirsiniz.

#6 Fırfırlar

  • Penti Gül Kurusu Derin V Bikini Üstü
  • Arzu Sabancı for Koton
  • Oysho Volanlı Bikini Takımı

Bu yılın bikini trendleri; çok fazla desene ve karıştırmaya baya açık. Fırfırlı ve eğlenceli bir yaz görünümü için omuzlarınızı ve belinizi hareketlendirmeye hazır mısınız?

Total
0
Shares
Like 0
Tweet 0
Pin it 0

İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

Bunlar da hoşunuza gidebilir
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için