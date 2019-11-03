Yeni Yıl İçin Bereket Ritüeli Önerisi

2020 için geri sayımda olduğumuz bu günlerde, bolluk, bereket, aşk enerjilerini evimize ve kendimize çekmek için uygulanan ritüelleri uygulamaya hazır mısınız?

Zor bir 2019 geçirdik, birçoğumuz için maddi manevi sınavlarla doluydu ve her yeni yıl aslında yeni umutların ve yeni beklentilerin de kapıya dizilip, depolandığı, beklentiler içinde karşıladığımız süreçlere işaret eder.

Yeni yılı karşılayıp, hayli yorgun bitirdiğimiz 2019 uğurlarken evimizin enerjisini temizlemek, bolluk ve bereketi mekanımıza çekmek için size rahat uygulayabileceğiniz bir yeni yıl ritüeli önerisi ise tam karşınızda.

Astrolog Şebnem Ekşib’in bu önerilerine kulak vermenizi tavsiye ederiz.

Yeni Yıl İçin Bereket Ritüeli

Öncelikle ritüeliniz için bir küçük kutu veya sepet edinin. Bir kese içine yedi tane badem şekerini mümkünse renkli olanlardan edinip yerleştirin. Badem şekeri bolluk ve bereket anlamına gelir.

yılbaşı ritüellerinde tarçının önemi

Beş tane çubuk tarçını kırmızı kurdele ile başlayıp onu da sepetinize ilave edin. Tarçın; ağız tadı, mutluluk ve dileklerinize Venüs enerjisi ile ulaşmanızı temsil etmektedir.

Sepetinize bir tane nar koyun, nar özel bir meyvedir ve yine bolluk ve bereketi temsil eder.

Bir adet Selenit taşınıki melek taşı olarak da adlandırılan şahane bir temizlik taşıdır, sepetinize ilave edin. Selenit taşı ortamı veya üzerinde taşıyan kişiyi, üzerine konan diğer bir taşı vs temizler ve çok özel temizlik enerjisi veren bir taştır. Selenit taşı ritüelinizde eski enerjilerinizi temizleyerek, arınmanızı, yeni yıla yeni enerjilerle girmenizi temsil etmekte.

yılbaşında lavanta kesesi

Sepetinize lavanta kesesi ilave edin, lavanta ilişkileri canlandırmak, temizlenmek ve arınmak ve yenilenmek anlamına gelir.

Bir küçük şişe yasemin yağını sepete koyun, yasemin Venüs enerjisini dengelerken, ilişkiler ve bolluk etkileri için çok iyidir.

adaçayı ritüeli

Ayrıca bir tutam kuru adaçayını kurdele ile bağlayıp sepetinize ilave edin. Adaçayı koruma özellikleri yüksek bir bitkidir. Temizler ve arındırır, adaçayını evinizin enerjisi temizlensin diyerek de yükleyebilirsiniz.

Son olarak da kutu veya sepetinizi çam kozalakları veya birkaç dal çam yaprağı ile süsleyin. Keselerinizi kırmızı kurdele ile süsleyin. Kırmızı ateş enerjisini temsil ederken, yeni yıl dileklerinizin size çabuk ulaşmasını da simgelemektedir.

Beyaz bir kağıda yeni yıl için üç veya yedi beklentinizi, dileğinizi yazın. Bu kağıdı sepetinize yerleştirip, kırmızı kurdele ile bağlayın.

Son olarak yeni yıl günü için yaptığınız kurabiye veya benzeri yiyecekleri sepetinizin etrafına koyabilirsiniz. Hazırladığınız sepet veya kutunuzu evinizin istediğiniz bir yerine yerleştirip yanına bütün gece yanacak şekilde kaç dilek dilediyseniz o adette mum yakın.

Bir dileğiniz varsa bir mum, üç dileğiniz varsa üç tane mum, yedi dileğiniz varsa yedi mum… Mumlar çok büyük olmasın ki kendi kendine sönebilsinler.

yeni yıl mumları

Yılbaşı sabahı sepette bulunan yiyecekleri ailenizle veya sevdiklerinizle tüketebilirsiniz. Evinizin bolluk ve bereketi için güzel niyetlerde bulunarak Tarçın ve lavantayı kaynayan suya atarak buhurunun eve yayılmasını sağlayabilirsiniz. Selenit taşınıı üzerinizde veya çantanızda taşıyabilir veya size uygun bir yerde bulundurabilirsiniz. Dilek kağıdınızı ise denize bırakın, deniz yoksa ağaç dibine veya toprağa yerleştirin.