Yeni Yıl Kahvaltı Keyfini Çeşme Bazlama Kahvaltı’da Yaşayın

2020 yılına sayılı günler kala yeni yıl buluşmalarının adresi sıcak ortamıyla Çeşme Bazlama Kahvaltı oluyor. Yılbaşı için programların yapılmaya başlandığı bu günlerde Çeşme Bazlama Kahvaltı, yeni yıl öncesi herkesi Çeşme Bazlama Kahvaltı’ya bekliyor. Peki yılın ilk günü için hazır mısınız?

Yeni yıla nasıl başlarsanız öyle gider derler. Çeşme Bazlama Kahvaltı, Çeşme esintisini yeni yılın ilk gününde hissetmek, sevdikleriyle uzun ve keyifli bir kahvaltıda buluşmak isteyen herkesi, doymadan kalkmanın yasak olduğu zengin sofralarına davet ediyor. Nurten Anne’nin el yapımı reçelleri, dumanı üstünde bazlamalar, gözlemeler ve özel harman çay eşliğindeki kahvaltı keyfi, tüm yıl boyunca alışkanlık yaratacak!



Her sabah kapılarını “doymadan kalkmak yasak” sloganıyla açan, hem karınlara hem gönüllere hitap eden zengin sunumuyla dikkat çeken Çeşme Bazlama Kahvaltı, yeni yıl öncesinde ve yeni yılın ilk gününü tüm sevdikleriyle birlikte keyifle geçirmek isteyenlerin adresi olacak. 2020’nin ilk günü başta olmak üzere tüm yıl anne eli değmiş lezzetlerle değer katmak isteyenler, Çeşme Bazlama Kahvaltı’da buluşacak.



Hem karınları hem de gönülleri doyuran Çeşme Bazlama Kahvaltı, markaya adını veren ve aile yadigarı özel tariflerle hazırlanan bazlamalarının yanı sıra üç çeşit gözleme ve leziz pişileriyle ünlü. Ege kıyılarının taze, leziz ve sağlıklı kahvaltılarını yılın her günü misafirleriyle buluşturan Çeşme Bazlama Kahvaltı’nın sofralarında tam 37 ayrı reçel, 12 çeşitle süslü söğüş tabağı, 3 çeşit sıcak ikram ve Nurten Anne’nin gizli tarifiyle hazırlanan menemen yer alıyor. Nurten Anne’nin yarattığı birbirinden özgün lezzetlere sahip ev yapımı reçeller, sevenlerine görsel ve tatsal bir şölen sunuyor. Tüm kahvaltılar, markaya özel üretilen çömlek tabaklarda sunuluyor ve markaya özel harmanlı sınırsız çayla beraber servis ediliyor.