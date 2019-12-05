Yeni Yılda “Göz Nuru” Koleksiyonuyla Yepyeni Bir Uyanış

Bee Goddess tılsımları kişinin kendi potansiyelini ortaya çıkarması ve hayal ettiklerinin özüne ulaşması için gereken enerjiyi veriyor.

Eye Light yani Göz Nuru, ışığı, aydınlanmayı, manevi bilgi ve farkındalığı sembolize eder. Uyanış̧, berrak zihin, keskin sezgisel güç̧, korunma, şans enerjileridir.

Göz Nuru Sizi Mucizeler Enerjisine Taşıyacak

Bee Goddess yepyeni bir enerji, maneviyat ve uyanışla; “Göz Nuru” koleksiyonuyla ruhunuzun ışığını yansıtacak. İçsel yolculuğunuza kapı aralayacak olan Bee Goddess “Göz Nuru” koleksiyonu, içinizi görmenize, kendinize dair bir keşfe çıkmanıza yardımcı olacak.

Göz sembolizmi ve ışıktan ilham alınarak hazırlanan Göz Nuru (Eye Light) koleksiyonu manevi bilgi yolu ile kalbe doğan ilahi ışığı, kalp gözünün açılmasını ve yeniden doğuşu anlatıyor. Göz; içimizdeki her şeyi bilen ve her şeyi gören ilahi güç, sezgisel görü gücü olarak sadece ışığı almakla kalmıyor aynı zamanda bu ışığı dışarıya aktarıyor.

Madonna ve Cate Blanchett başta olmak üzere birçok ünlünün tercihleri arasında olan “Göz Nuru” koleksiyonu birbirinden değerli taşların buluştuğu 37 parçadan oluşuyor. Sizi kendi gerçeğiniz ve özünüzle buluşturacak bu değerli koleksiyonu keşfedin.