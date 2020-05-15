Yeşim Kale’den Monet’nin Renkleri Koleksiyonu

“Monet’nin Renkleri” adlı koleksiyonuyla, SS 2020 sezonuna giriş yapan Yeşim Kale markası; Monet tablolarındaki gün batımlarının gold ve turuncu rengine, gökyüzündeki mavi tonlarına, Monet bahçesinin çiçeklerindeki pembeden lila ve eflatuna, bitkilerin yeşil tonlarına ve gölgelerdeki siyaha, baharın habercisi rengarenk kelebeklere atıfta bulunurcasına bir koleksiyon hazırlamış.

Non nikel pirinç ve bronz üzeri rodaj kaplamalı ürünlerini, renkli kristaller, zirkon, renkli iplerden püsküller ile harmanlayan marka, bunun yanısıra imzası haline gelen sembol tasarımlarını da bu seriye eklemiş. Tüm tasarım modellerinden sadece beş parça üreten marka, her koleksiyonunda yeni ve orijinal tasarımlara yer veriyor.

Yeşim Kale Art Jewelry markası, sanattan ilham alarak yeni tasarımlar yapmaya doymuyor. Tasarım aşkıyla, ilham veren modelleriyle, gece ve gündüz takılabilecek, kıyafetlerinizin şıklığını artıracak, gün boyu ağırlık vermeden üzerinizde yokmuş kadar hafif tasarımlarıyla aynaya baktığınızda büyük bir özgüven veren eşsiz modeller sunuyor.