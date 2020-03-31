Yıkadıkça Kuruyan ve Çatlayan Eller İçin Öneriler

Koronavirüs/COVID-19 salgınının tüm dünyayı etkilediği bugünlerde, ellerimizi sık sık su ve sabunla yıkamamız büyük önem taşıyor. Ancak bu durum uzun vadede ellerin kuruması, çatlaması ve yıkamaktan acır hale gelmesini de sağlıyor.

Peki, özellikle egzama gibi cilt rahatsızlıkları olan kişiler bu kuruma ve çatlamalara engel olabilir mi?

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Alerjisi ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, yıkamaktan kuruyan ve çatlayan eller için çözüm önerileri sundu.

Egzaması olanlar ellerini yıkarken ciltlerini nasıl koruyabilirler?

Sık sık el yıkamak, egzaması (atopik dermatit olan insanlar için alevlenmelere neden olabilir. Egzaması olan kişilerin iyi hijyen uygularken, ellerindeki egzama alevlenmelerini önlemek için bazı tedbirler alması gerekmektedir. Amerika Astım ve Alerji Vakfı (AAFA); egzama ve diğer cilt rahatsızlığı olanların yeni koronavirüsten korunmak için el yıkarken nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı.

Ellerinizi yıkadıktan sonra mutlaka nemlendirici kullanın!

Ellerimizi yıkadıktan hemen sonra nemlendirici kullanmak, ellerin cilt bariyerini korumada çok etkili olacaktır. Çünkü el yıkamak, cildinizin kurumasına neden olacaktır. Özellikle el yıkadıktan sonra ellerinizi hafifçe nemli olarak bırakmanız ve arkasından da nemlendirici kullanmanız faydalı olacaktır. Ayrıca sık el yıkama yapacağımız için cebimizde nemlendirici taşımamız ve her el yıkamadan sonra nemlendirmek, cildiniz için çok faydalı olacaktır.

Egzaması olan kişiler sabun seçiminde neye dikkat etmelidir? El dezenfektanlarından da kaçınmak gerekir mi?

Bazı antiseptikler ve antibakteriyel solüsyonlarla el yıkanması, cilde zarar verebilir. Bu nedenle; mümkün oldukça ellerinizi pH değeri düşük olan sıvı sabunlarla, 20 saniye yıkamanız faydalı olacaktır. Ellerimizi yıkadıktan sonra, nemlendirici kullanmamız faydalı olacaktır.

Elleri uygun şekilde nemlendirmek için dikkat etmesi gerekenler nelerdir?

Ellerinizi yıkadıktan sonra, tek kullanımlık bir kağıt havlu veya mendille kurulayın. Kuru kağıt havlu ile ovalamadan pansuman yapar gibi kurulamak en iyisidir. Çoğunlukla eliniz tam kurumadan (yani, cildiniz hala biraz nemli iken) ellerinizin ve parmaklarınızın tüm yüzeyini kaplayacak şekilde bol miktarda nemlendirici uygulayın. Nemlendirici seçimi; büyük ölçüde cildin yapısına, tercihinize ve gündüz kullanımı ve günlük yaşam aktivitelerinin gerçekleştirilmesine göre değişebilmektedir.

Bazı insanlar tek kullanımlık eldivenler giyer ve bu eldivenlere el dezenfektanı kullanır. Bu korunmak için geçerli ve etkili bir yol mu?

Eldiven giydiğimizde el dezenfektanlarını eldivenin tüm yüzeyine uyguladığımızdan emin olamayabiliriz. Ayrıca latekse alerjiniz varsa lateks içeren eldivenler ellerinize zarar verecektir. Çıplak elde ise bunu daha iyi biliriz. Bu nedenle de; eldiven takmak yerine, sık sık ellerimizi sabunla yıkamak ve arkasından nemlendirici kullanmak çok daha faydalı olacaktır.

Egzama olan bir kişinin elleri kurur ve çatlarsa, doktora ne zaman danışması gerekir?

Ellerimizi sık sık sabunla yıkamak atopik dermatit alevlenmelerine neden olabilir. Bunu önlemenin en etkili yolu da, nemlendiriciler uygulamaktır. Ancak, bu yeterli değilse, egzamadaki iltihabı azaltmak için reçeteli topikal tedaviye ihtiyaç duyabilirler. Egzamanız alevlenmişse doktora başvurmanızda fayda vardır. Aksi taktirde; egzaması alevlenmiş eller yıkandığında daha da kötüleşebilir, ellerinizde yanma sızlamalar gelişebilir.

Egzaması olan hastalar, temizlik yaparken cildini nasıl korumalıdır?

İnsanlar antiseptik mendiller ve temizlik ürünleri kullanırken, her zaman eldiven giymelidir. Çünkü antiseptikler cildinize temas ettiğinde, çok zararlı olabilir. Bu nedenle de temizlik yaparken; ellerinize zarar vermeyen, lateks içermeyen eldiven giymeniz faydalı olabilir.

El egzaması olan kişiler, kendi sabun ve nemlendiricini yanlarında taşımalı mı?

Bunu genellikle, farklı ürünlere duyarlı olan hastalara öneririm. Ancak, bu salgın senaryosunda, iki husus daha vardır. İlk olarak; ürünlerinin zararlı mikroplarla kontaminasyonunu önlemek için insanların nemlendirici uygulamadan önce, ellerini düzgün bir şekilde temizlemeleri önemlidir. İkincisi; insanların sabun ve nemlendiricileri yanında taşımak için kullandıkları kapların dışını da temizlemesi ve/veya sterilize etmesi önemlidir. Aksi takdirde bu tüplerin yüzeylerinde, zararlı mikroplar taşınma riski oluşur. Bu nedenle de; yanımızda sabun taşımak, fayda yerine zarar da getirebilmektedir.

Egzaması olan hastalar maske takmalılar mı?

Egzaması olanlar, ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi şikayetleri yoksa maske takmayabilir. Ancak koronavirüs için riskli olan hastane gibi yerlere gittiklerinde, maske takmaları faydalı olabilir.

Sonuç olarak;