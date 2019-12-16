Yılbaşı Gecesi Ev Partisinde Ne Giyilir?

Yılın merakla beklediğimiz dönemi geldi çattı! Yılbaşından bahsediyoruz!
Yeni yıl yaklaştıkça içimizdeki ışıltı ve parıltı aşkı coştukça coşuyor. Yılbaşının öncesinde ve yılbaşı günü katılacağımız partiler ise, yıl boyu podyumlarda ve sokakta gördüğümüz iddialı trendleri denemek için harika bir platform haline dönüşüyor.
Peki evde gerçekleşen bir yılbaşı partisinde ne giyilmeli? Rahatlıktan ödün vermeden, iddiamızı yeni yıl kombinlerimizde nasıl koruyabiliriz?
Sezonun trendlerinin ve kullanışlı parçaların izinde, işte yılbaşı gecesi ev partisinde giymek için kombin önerileri…
Saten Kullanın
Yılbaşı sezonunun vazgeçilmezi saten dokular; özellikle kırmızı ve elbise versiyonlarıyla daha da karşı konulmaz bir hale geliyor! Avize küpelerinizi de taktığınızda işte yılbaşı ev partisi için hazırsınız!
Elbise Giymek İstemiyorsanız Deri Pantolon + İpek Bluz Formülü
Eğer elbiselere iddialı bir alternatif arıyorsanız; Lucy Williams’ınki gibi deri pantolon ve ipek bluz formülü her zaman işe yarayacaktır.
Payetler
Eğer payet kullanmak için doğru zamanın hangisi olduğuna karar veremiyorsanız, işte doğru zaman yılbaşı ev partileri! 80’ler ilhamlı aksesuarlarla “Yılbaşında ev partisinde ne giyilir?” sorusuna da pratik bir cevap verebilirsiniz.
50’ler Etkisi
Hayalinizdeki yılbaşı ev partisi görünümü bu olmayabilir, farkındayız. Ama paket ya da sim barındırmaması onu yılbaşı kombini olmaktan alıkoyamaz! Üstelik A kesim etek tüm gece rahat etmenizi sağlayacak.
Kadife Takımlar
Kadife takımlar, 70’ler sonrası ikinci altın çağını yaşıyor. Bu yüzden “Yılbaşında ev partisinde ne giyilir” sorusunun hem rahat hem de en şık ve dikkat çekici cevabı için; kadife ve özellikle yeşil takımları öneriyoruz!
Sıcak ve Konforlu
Bu tarz sımsıcak ve oversize kazaklar hem ev partileri, hem de ilerleyen saatlerde dışarda devam eden partiler için oldukça ideal.
Tulumlar
Elbiselerden daha iddialı bir şey varsa o da tulumlar! Yılbaşında ev partilerinizde, mücevher renklerinde tulumlar tercih ederek tüm dikkatleri üzerinize toplayın.