Yılbaşı Gecesi Ev Partisinde Ne Giyilir?

Yılın merakla beklediğimiz dönemi geldi çattı! Yılbaşından bahsediyoruz!

Yeni yıl yaklaştıkça içimizdeki ışıltı ve parıltı aşkı coştukça coşuyor. Yılbaşının öncesinde ve yılbaşı günü katılacağımız partiler ise, yıl boyu podyumlarda ve sokakta gördüğümüz iddialı trendleri denemek için harika bir platform haline dönüşüyor.

Peki evde gerçekleşen bir yılbaşı partisinde ne giyilmeli? Rahatlıktan ödün vermeden, iddiamızı yeni yıl kombinlerimizde nasıl koruyabiliriz?

Sezonun trendlerinin ve kullanışlı parçaların izinde, işte yılbaşı gecesi ev partisinde giymek için kombin önerileri…

Saten Kullanın

Fotoğraf: @tamumcpherson

Yılbaşı sezonunun vazgeçilmezi saten dokular; özellikle kırmızı ve elbise versiyonlarıyla daha da karşı konulmaz bir hale geliyor! Avize küpelerinizi de taktığınızda işte yılbaşı ev partisi için hazırsınız!

Charles & Keith

Mango

Self-Portrait Satin Midi Dress

Elbise Giymek İstemiyorsanız Deri Pantolon + İpek Bluz Formülü

fotoğraf: @LUCYWILLIAMS02

Eğer elbiselere iddialı bir alternatif arıyorsanız; Lucy Williams’ınki gibi deri pantolon ve ipek bluz formülü her zaman işe yarayacaktır.

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Vince

Jimmy Choo

Bienen-Davis

Payetler

@SONGOFSTYLE

Eğer payet kullanmak için doğru zamanın hangisi olduğuna karar veremiyorsanız, işte doğru zaman yılbaşı ev partileri! 80’ler ilhamlı aksesuarlarla “Yılbaşında ev partisinde ne giyilir?” sorusuna da pratik bir cevap verebilirsiniz.

Sophia Webster

Mango

Stradivarius

H&M

50’ler Etkisi

Fotoğraf: @emilisindlev

Hayalinizdeki yılbaşı ev partisi görünümü bu olmayabilir, farkındayız. Ama paket ya da sim barındırmaması onu yılbaşı kombini olmaktan alıkoyamaz! Üstelik A kesim etek tüm gece rahat etmenizi sağlayacak.

Manolo Blahnik

Gann i

Mother of Pearl

Kadife Takımlar

Kadife takımlar, 70’ler sonrası ikinci altın çağını yaşıyor. Bu yüzden “Yılbaşında ev partisinde ne giyilir” sorusunun hem rahat hem de en şık ve dikkat çekici cevabı için; kadife ve özellikle yeşil takımları öneriyoruz!

Zara

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Sıcak ve Konforlu

fotoğraf: @PERNILLETEISBAEK

Bu tarz sımsıcak ve oversize kazaklar hem ev partileri, hem de ilerleyen saatlerde dışarda devam eden partiler için oldukça ideal.

H&M

Monki

La Redoute

New Look

Tulumlar

Fotoğraf: @MEGANELLABY

Elbiselerden daha iddialı bir şey varsa o da tulumlar! Yılbaşında ev partilerinizde, mücevher renklerinde tulumlar tercih ederek tüm dikkatleri üzerinize toplayın.