Yıldızların İlham Verici Ev Stilleri

Devam eden koronavirüs krizinin ortasında, Instagram’da takip ettiğimiz ünlüler de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki herkes, yeni normalliğe adapte olmaya çalışıyor, evde kalıyor ve sosyal mesafeyi koruyor.

Salgın, ertelenen film prömiyerleri ve çok sayıda konser ve festivalin iptal edilmesiyle eğlence endüstrisini durdurmuş olsa da, en sevdiğimiz sanatçılar, aktörler ve modeller, canlı yayınlar ve sanal kitap kulüpleri gibi aktivitelerle hayranlarla bağlantı kurmanın yeni yollarını araştırıyor. Aynı zamanda, Dua Lipa’dan Euphoria oyuncusu Storm Reid’e kadar yıldızlar, ev stilleriyle de ilham verici anlara hizmet ediyor. İşte geçtiğimiz hafta Instagram’da karantina stilleriyle radarımıza takılan yıldızlar.

Ashley Graham’ın gök mavisi eyeliner’ı ile kıyafetinin uyumuna bayıldık.

Dua Lipa, hırkası ve başına bağladığı Louis Vuitton marka eşarbıyla desenleri karıştırmayı tercih edenlerden.

Siz de, tıpkı Storm Reid gibi evdeki görünümünüzü canlandırmak için kırmızı ruja başvurabilirsiniz.

Kylie Jenner, rahat stilden vazgeçmeyenlerden.

Bella Hadid, güneşin sıcaklığına karşı koyamamış anlaşılan.

Rosie Huntington-Whiteley ipek pijama gömleğini minimalist bir kolyeyle süslemeyi tercih etmiş.

Alexa Chung, bornozu eşliğinde evden çalışmayı oldukça kolaylaştırmış.