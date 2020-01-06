You’nun 3. Sezonuna Dair Bilmeniz Gerekenler

You dizisi kitlelerin dikkatini çeken ilk sezonunun ardından 2. sezonuyla da dinamiği daha da arttırarak beğeni topladı. Peki 3. sezonda neler olacak?

Uyarı: Dizinin ikinci sezonuna dair spoiler almak istemiyorsanız sezonu bitirdikten sonra okumanızı öneriyoruz.

Netflix’in favori gerilim dizilerinin başında geliyor You. Dizinin ilk sezonu büyük ses getirmişti. Elbette dizinin bu kadar ilgi görmesinin bir nedeni de Gossip Girl dizisinden aşina olduğumuz Penn Badgley’nin başrolde yer almasıydı.

You daha ilk sezonundan büyük bir izleyici kitlesi edindi

İlk sezonda kitabevi işletmecisi Joe Goldberg takıntılı bir aşık izlenimiyle dikkatimizi çekerken, aslında saplantıları yüzünden cinayet (ya da cinayetler mi demeliyiz?) dahi işleyebilecek kadar gözü kara bir seri katil olduğunu öğrenmekte gecikmedik.

Dizinin ikinci sezonunda ise Joe şehir değiştirdi ve yeni bir aşka düştü: Love Quinn! Love karakterine hayat veren genç oyuncu Victoria Pedretti, dizi ile adını daha geniş bir kitleye duyurmuş oldu.

Yazar Caroline Kepnes’in aynı adlı romanından uyarlanan dizinin ikinci sezonu, izleyiciler tarafından ilk sezona kıyasla çok daha karanlık ve sert bulundu. Bu da akıllara şu soruyu getirdi: Üçüncü sezonda neler olacak?

Bizler de merakınızı giderecek bazı soruların yanıtlarını araştırdık:

You dizisinin 3. sezonu olacak mı?

2. sezonun final sahnesini hatırlayacak olursak; evet. Üçüncü sezona yeşil ışık verildi. Ancak Netflix’ten 3. sezona dair yapılmış resmi bir açıklama yok.

Ayrıca dizinin yapımcısı Sera Gamble’ın üçüncü sezon için fikirleri olduğunu, izleyicinin şovu izlemeye devam etmelerini beklediğini belirten açıklamaları da yeni bir sezon ihtimalini arttırıyor.

ikinci sezonda değişen kadın başrol ise dizinin ivmesini azaltmadı

You’nun 3. sezonu ne zaman yayınlanacak?

You’nun ilk sezonu Netflix tarafından satın alınmadan önce Eylül 2018’de Lifetime kanalında yayınlanmıştı. İkinci sezon ise ilk sezonun tamamlanmasından bir yıl sonra, 26 Aralık 2019’da Netflix’te izleyiciyle buluştu. Bunların ışığında üçüncü sezonun da 2020 yılının sonlarına doğru yayınlanacağını söylemek mümkün.

You’nun 3. sezonunda neler olacak?

Caroline Kepnes’in kitaplarından hareketle 3. sezonda hikayenin gidişatını tahmin etmek mümkün değil. Çünkü dizinin ilk iki sezonu Kepnes’in iki romanına dayanıyordu. Romanlara bakacak olursak Joe’nun hikayesi son buldu.

Gerçi roman ile karşılaştırıldığında dizide karşılaşılan bazı farklılıklar da söz konusu. Örneğin Candece’in romanda ölmesi, ancak dizide ikinci sezonda hayatta olması gibi.

Tüm bunların yanında ikinci sezonun final sahnesinden anladığımız kadarıyla Joe baba olmaya hazırlanıyor. Love anne olma fikrinden ve Joe ile bir gelecek hayali kurmaktan oldukça mutlu. Peki ya havuz başında kitap okuyan komşu da kim? Yoksa Joe’nun yeni takıntısı mı? İzleyip hep birlikte göreceğiz.