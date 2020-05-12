Yüsra Geyik’in Bakım Ritüelleri

Arka Sokaklar dizisinin Zeliş’i olarak tadınığımız Yüsra Geyik’in güzellik rutinini öğrenmek için evine konuk oluyoruz. Güzel oyuncu, Don Kişot’um Ben adlı oyunda tiyatroda da boy gösteriyor.

Bakımla İlk Tanışma +

“Annemin rujunu kullanarak, onu taklit ederek başladığımı hatırlıyorum. Annem çok allık sürerdi. Ben de rujunu allık gibi kullanırdım. Çocukluğumdan beri makyajla, bakımla ilgilenmekten çok zevk alırım.”

Cilt Bakım Rutini +

“Genel geçer, her gün düzenli yaptığım şeyler yok aslında. Yalnızca yatmadan önce muhakkak makyajımı temizliyorum. Temizlemeden asla uyumuyorum. Bir de makyajımı su kullanmadan temizleyemiyorum. İlk başta su ile yüzümü yıkıyorum. Sonrasında Simple’ın misel suyu ile siliyorum. Göz makyajımı muhakkak çıkarmam gerekiyor. Diadermine’in çift fazlı göz makyaj temizleyicisini kullanıyorum. Nemlendiriciyi yatarken her zaman sürmüyorum. Göz kremini sabah, akşam sürmeye çalışıyorum. Çünkü göz çevrem çok kuruyor. Gün içinde, cildimi nemlendirmesi için sık sık M.A.C Studio Fix sıkıyorum. Bir de Bepanthol krem vazgeçilmezim.”

Yüsra Geyik’in Bakım Sırları

Makyaj Seansları +

“Makyaj yapmak saatlerimi alıyor. Beni bıraksanız ve saat kısıtlaması olmasa üç, dört saat boyunca makyaj yapabilirim. Çok seviyorum. Yaparken, makyaj bir anda boyut değiştirebiliyor. Hafif yapmaya başladıysam, bir şeyler ekleyerek gece makyajına dönüştürebiliyorum. Göz makyajıyla işe başlıyorum. Çünkü gözlerim çok akıyor. Üç kademeli far sistemi uyguluyorum. Pembe tonlarda, açıktan koyuya doğru… Maskarayı çok yoğun sürmüyorum. Ardından fondöten ve göz altı kapatıcısını uyguluyorum. Kontur yapıyorum. Allık sürüyorum ve son olarak da kaşlarımı boyuyorum. Hafif kırmızı ve kahverengi tonlarda göz makyajı yaptıktan sonra, dudakları, kendi renginde bırakıyorum. Yanaklarımı ise pembe tutmayı seviyorum. “

Saç Bakımı +

“Saçlarımla son bir senedir ilgilenmeye başladım. Yaz, kış fark etmeksizin aşırı derecede elektirikleniyordu. Çok sağlıklı uzamamaya başlamıştı. Haftada en az dört gün fön çekiliyor saçıma. Gün içerisinde çok fazla ısıya maruz kalıyor. Böyle bir sinyal vermesi çok normal aslında. O yüzden saçı yağlandırmadan, hacim veren şampuanları tercih ediyorum. Saçıma çok fazla yağ uygulamamaya özen gösteriyorum. Kullandığım ek malzemeleri, saçlarımın uçlarına uyguluyorum. Arada keratin bakımı yaptırıyorum.”

El ve Ayak Bakımı +

“Çok uzun süre hiç manikür ve pedikür yaptırmadım. Bu sene çok yoğun çalışmaya başladığım için mecbur kaldım diyebilirim. Ojesiz hiç dolaşmam. Tırnaklarımı ojesiz görmekten hoşlanmıyorum. O nedenle hep açık tonlarda oje sürmeye başladım. Aslında bu tonları çok sevmiyorum ama mecbur kalıyorum. Eskisi kadar tırnaklarımı uzatamıyorum. Tiyatroda canlandırdığım rol dolayısıyla tırnaklarımın kısa ve doğal renk tonlarında kalması gerekiyor. Bu durumdan pek memnun olduğum söylenemez çünkü bordo ve kırmızı oje tutkunuyum. Ellerim ve ayaklarım benim için çok önemli.”

Parfüm Tercihleri +

“Uzun yıllar Gucci Guilty kullandım. Ancak bunca zaman kimse bana “Parfümün ne?” diye sormadı. Meğer bana hiç yakışmıyormuş. Ardından Dior Poison Girl sıkmaya başladım. O da çok kalıcı olduğu için rahatsız oldum. Duştan çıktığımda bile saçlarım kokmaya devam ediyordu. En son Lancome’un La Vie Est Belle parfümünü kullanmaya başladım. Rahatlatıcı bir kokusu var. Herkes parfümümü soruyor artık. Çok mutluyum bu nedenle.”

Özel Sırları +

“Yüzüm çok kuru. Bu kuruluğu giderebilmek için Bepanthol kremi bolca sürüp yatıyorum. Bir de doktorumun tavsiyesiyle yüzümdeki sivilce izleri için kullandığım bir merhem var.”