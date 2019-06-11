Yüz Şekline ve Cilt Tipine Göre Allık Kullanım Teknikleri

Yerinde bir pembe dokunuş, yüzde doğal bir ışıldama. Güneşin parlamasından kaynaklanıyor gibi adeta... Yanaklarınızda taze ve sağlıklı bir pembelik uyandırmak için doğru adımları attığınızdan emin olun.

Her yüz şekli ve cilt tipine uygulamak için farklı allık ve kullanım şekilleri olduğunu hatırlatalım. İşte tam da bu noktada hayatınızdaki en iyi yanakları elde etmeniz için ünlü makyaj artistlerine kulak vermeye ne dersiniz?

Ünlü makyaj sanatçısı ve güzellik uzmanı Ashlee Glazer allık konusunda öyle düşünüyor. “Allık, her kadında en sevdiğim makyaj ürünü. Her yaş için en güzel görüntü. Evrensel amaç, bir renk dokunuşu eklemek, ten renginizi aydınlatmak ve hangi yüz şekli olursanız olun genel görünümünüze yumuşaklık kazandırmaktır ”diyor. Bu görüşe katılmamak ne mümkün.

Kullanım şekli için ise şu öneilere kulak vermekte fayda var. “Konfor düzeyinize ve kullandığınız allık türüne bağlı olarak parmaklarınızı (temiz olduklarından emin olun), bir süngeri veya fırçayı kullanabilirsiniz” diyor. “Rengi eşit şekilde dağıtmak için allığı dokunarak sürmeyi seviyorum. Daha fazla karıştırmanız gerekirse, üstüne az miktarda ürün eklenmiş bir fondöten fırçası kullanın. Böylece cilt üzerinde eşit dağılıma sahip olur" şeklinde açıklıyor.

Son bir profesyonel ipucu için hazır mısınız? Yanaklarınızı, yüzünüzü, hayatınızı değiştirecek bir püf nokta. “İki işaret parmağınızı burnunuzun yanına yerleştirin ve dış parmağınızdan yukarı ve dışarı doğru allığı dağıtmaya başlayın ”

Yüz şekline göre allık sürme teknikleri

Yüz şekline göre allık sürme teknikleri

#1 Oval ve Dikdörtgen

Ünlü makyaj sanatçısı ve güzellik uzmanı Ashlee Glazer, "Allığınızı daha yukarı doğru kaydırın ve kulaklara doğru karıştırın. Yüzünüzü açmak için fırça darbelerini sert çizgilerle bitirmeyin."

#2 Yuvarlak

Yuvarlak yüz şekilleri, allık uygulamayı daha yumuşak bir yaklaşım içinde sürdürmelidir. Glazer, “Allığınızı elleriniz üzerine hafifçe uygulayın, çok yumuşak dokunuşlarla yüzün yapısını iyileştirmek için fırça dokunuşlarını yukarı doğru kaydırın.”

#3 Kare ve kalp şeklindeki yüzler

Kare ve kalp şeklindeki yüzler için Glazer, allık kullanımının yüzünüzün şekline daha fazla boyut katmak istediğinizi açıklayan yüksek bir amaç olduğunu söylüyor. “Gözünüzü kılavuz olarak kullanmaya başlayın ve fırçayı dış göz çizgisine uygun şekilde yanak üzerine yerleştirin ve uygulamaya başlayın” diyor. "Bu dokunuş yüze yumuşak açılar kazandırır ve güzel renkler katar."

Cilt Tipine Göre Allık Kullanımı Nasıl Olmalıdır?

Akneli ve Dokulu Cilt: “ Yüzün o bölgesinde (lekeler, izler vb.) bir doku varsa, krem allık daha çok bunlara dikkat çekme eğilimindedir, bu yüzden toz allık kullanmanız tavsiye olunur."

Normal / Kuru Cilt: “Cildiniz çılgınca kuru ve daha fazla makyaj düşüncesi sizin için uygun değilse kesinlikle krem kullanın. Sıvı allıklara şans vermeniz isabetli olacak."