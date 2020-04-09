Yüzünüzde İşe Yaramayan Ürünleri Yeniden Kullanabilmeniz İçin Tüyolar
Özellikle evde geçirdiğimiz şu dönemde; tasarruf etmenin ve mümkün olduğunca evdeki elimizin altındaki ürünleri kullanmamızın önemi düşünüldüğünde, bu öneriler hayatınızı kurtarabilir.
Raflarınız büyük bir hevesle alıp bitiremediğiniz ya da yüzünüzde işe yaramadığı için bıraktığınız ürünlerle mi dolu?
Neyse ki vereceğmiz tüyolar sayesinde daha fazla ürünü boşa harcamak zorunda kalmayacaksınız.
#Yüz temizleyicilerinizi vücut temizleyici olarak kullanabilirsiniz
Aldığınız yüz temizleyici; yüzünüz için fazla mı sert geldi? Vücudunuz için kullanabilirsiniz. Ayrıca unutmayın ki vücudunuz da lüks ürünleri hak ediyor!
#Yüz peelingleri de vücudunuzda işe yarar
Onları body scrub olarak kullanabilirsiniz!
# Yüz nemlendiricinizi el kremi yapın
Özellikle bazı nemlendiricilerin yüzümüzde istediğimiz etkileri yaratmak yerine bir de sivilce çıkardığı düşünüldüğünde, son kullanma tarihleri geçmeden kullanmak için el kremi olarak değerlendirebilirsiniz. Zaten ellerimizin yıkanmaktan ötürü yaraya dönüştüğü bugünlerde; elleriniz bu lüksü hakediyor.
# Yüz yağlarını losyonlar ile karıştırın veya tırnaklarınızda kullanın
Yüz yağlarının kısıtlı bir raf ömrü olduğunu unutmayın. Bu yüzden boşa gitmesini önlemek için krem ya da losyonunuza bir kaç damla ekleyerek kullanabilir ya da kütikül bakımı için kullanabilirsiniz.
#Temizleme balm ya da yağları tıraş için kullanılabilir
Reddit’teki favori başlıklarımızdan AsianBeauty’den keşfettiğimiz kadarıyla; temizleme balmlarını banyoda traş için kullanabilirsiniz.