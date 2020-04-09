Yüzünüzde İşe Yaramayan Ürünleri Yeniden Kullanabilmeniz İçin Tüyolar

Özellikle evde geçirdiğimiz şu dönemde; tasarruf etmenin ve mümkün olduğunca evdeki elimizin altındaki ürünleri kullanmamızın önemi düşünüldüğünde, bu öneriler hayatınızı kurtarabilir.

Raflarınız büyük bir hevesle alıp bitiremediğiniz ya da yüzünüzde işe yaramadığı için bıraktığınız ürünlerle mi dolu?

Neyse ki vereceğmiz tüyolar sayesinde daha fazla ürünü boşa harcamak zorunda kalmayacaksınız.

#Yüz temizleyicilerinizi vücut temizleyici olarak kullanabilirsiniz

Aldığınız yüz temizleyici; yüzünüz için fazla mı sert geldi? Vücudunuz için kullanabilirsiniz. Ayrıca unutmayın ki vücudunuz da lüks ürünleri hak ediyor!

Dove DermaSeries Gentle Cleansing Face Wash

#Yüz peelingleri de vücudunuzda işe yarar

Onları body scrub olarak kullanabilirsiniz!

NeoStrata Foaming Glycolic Wash

# Yüz nemlendiricinizi el kremi yapın

Özellikle bazı nemlendiricilerin yüzümüzde istediğimiz etkileri yaratmak yerine bir de sivilce çıkardığı düşünüldüğünde, son kullanma tarihleri geçmeden kullanmak için el kremi olarak değerlendirebilirsiniz. Zaten ellerimizin yıkanmaktan ötürü yaraya dönüştüğü bugünlerde; elleriniz bu lüksü hakediyor.

St. Ives Timeless Skin Collagen Elastin Facial Moisturizer

# Yüz yağlarını losyonlar ile karıştırın veya tırnaklarınızda kullanın

Yüz yağlarının kısıtlı bir raf ömrü olduğunu unutmayın. Bu yüzden boşa gitmesini önlemek için krem ya da losyonunuza bir kaç damla ekleyerek kullanabilir ya da kütikül bakımı için kullanabilirsiniz.

#Temizleme balm ya da yağları tıraş için kullanılabilir

Reddit’teki favori başlıklarımızdan AsianBeauty’den keşfettiğimiz kadarıyla; temizleme balmlarını banyoda traş için kullanabilirsiniz.