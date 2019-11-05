Zac Posen’in Modaevini Kapatmasının Ardındaki Detaylar

Uzun yıllardır moda tasarımcısı kimliğiyle kusursuz elbiselere imza atan Zac Posen, kendi adını taşıyan markasını kapatma kararı aldı.

2016 yılında Met Gala’da Claire Danes‘in modern bir Disney prensesi gibi görünmesini sağlayan o elbiseyi kim unutabilir ki?

Zac Posen’in en yakın arkadaşlarından biri de Rihanna

CLAIRE DANES’IN ZAC POSEN TASARIMI MET GALA ELBİSESİ

Karanlıkta ışık illüzyonları yaratan bu elbise sanıyoruz ki Zac Posen’in en gurur duyduğu tasarımlarının başında geliyor. Aksi mümkün mü?

Claire Danes’in yanı sıra Sarah Jessica Parker, Amal Clooney ve Katie Holmes gibi pek çok ünlü kadını kırmızı halıya özenle hazırlayan ve sektörde kurduğu dostluklarıyla da bilinen Zac Posen için moda genç yaşlarından itibaren büyük bir tutkuydu. Tüm bu genç yaşına rağmen uzun yıllardır tasarımcı kimliğiyle moda arenasında olan Zac Posen için modaevini kapatmak oldukça zor bir karar olsa gerek.

Zac Posen markasını kapatmasını bu cümlelerle açıklıyor: “Ortaklarım ve ben, devam edebilmek için çözümler üretmeyi denedik. Ancak sektör zor günler geçiriyor ve biz de doğru stratejik ortakları bulamadık. Müşterilerimi ve benimle birlikte çalışan ekibimi düşünmek kalbimi kırıyor.“

Posen, Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile tüm ekibine minnetini dile getirmeyi de ihmal etmedi.