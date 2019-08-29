Zamansız ve İddalı Koleksiyonu İle Berr-In 2019/2020 Sonbahar/ Kış Moda Sahnesinde!

Berr-In ulaşılabilir tasarım mottosu ile daima modanın özgür, yenilikçi ve heyecanlı markası olarak 2019/2020 Sonbahar/Kış sezonunda da alışılmışın dışında bambaşka bir yaşam stili sunuyor. Koleksiyondaki stil, derinlik ve zenginlik günlük hayattaki giyim trendlerini belirleyen bir marka kimliğinin altını çiziyor.

Ürün seçeneğini her daim genişleten Berr-In bu sezon alışılmışın dışında trikoları, parlak ceket/pantolon takımları, zamansız bluzları, elbiseleri, tarzı ve fonksiyonelliğiyle beğenilen üst giyim grupları rafine şıklıkla lüks modayı buluşturmaya devam ediyor. Seçkin safir, sofistike zümrüt, kışkırtıcı mercan ve canlı baharat tonları gibi geniş renk skalasının yanında siyah ve beyaz gibi klasikleşen tonlara metalik, deri ve rugan yüzeyler eşlik ediyor.

Berr-In kadın modasını kalitesinden ödün vermeden, özgün detaylar ve çarpıcı renklerle yeniden yorumlayarak dönemin moda anlayışını fonksiyonel kreasyonlarla birleştiriyor. 2019/2020 Sonbahar/Kış sezonunda ikonik ve göz alıcı tasarımlarıyla her yaştan Berr-In kadınına zamansız ve iddialı bir şıklık sunuyor.