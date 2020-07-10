Zendaya Karantina Sürecinde Film Çekti

Oyuncu John David Washington ve Zendaya’nın pandemi sürecinde karantinadayken bir film çekimi gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Malcolm & Marie isimli filmin çekim hikayesine dair bilmeniz gerekenleri araştırdık.

Euphoria’nın yaratıcısı Sam Levinson karantina sürecini verimli geçirenlerden oldu. Levinson, Zendaya ve John David Washington’ın başrolde olduğu, sınırlı sayıda bir çekim ekibiyle çalışılan Malcolm & Marie filmine imza attı. Filmin çekimleri 17 Haziran – 2 Temmuz tarihleri ​​arasında California’daki Caterpillar House’da gerçekleştirildi.

Filmin yayın tarihi ve konusuna dair detaylar sır gibi saklansa da kulislerden yankılanana göre yapım Netflix yapımı Marriage Story‘nin izlerini taşıyor.

Gelelim çekim sürecinde alınan önlemlere! Sonuç itibariyle bu zorlu süreçte üretilen bu yapım için fazlasıyla geniş çapta önlemler alındı. Tüm ekibe COVID-19 testi yapıldı ve çekimlere başlanmadan önce 2 hafta boyunca herkes Monterey’de karantinaya alındı.

Tüm süreçte bir doktor ekibe eşlik etti. Çekim ekibinin maske ve sosyal mesafe kurallarına uyguğunu belirtmeye gerek dahi yok. Kimsenin evin bulunduğu konumdan ayrılmasına izin verilmedi ve mutfak ekibi dahi karantinaya alındı. Sette maksimum 12 kişi bulundu. Oyuncular kendi mikrofonlarını kendileri taktı. Gün içerisinde defalarca ateşleri ölçüldü.

Pandemi nedeniyle ekstra önlem ve emeğin dikkat çektiği bu yapımın nasıl bir seyir sunacağı ise merak konusu!