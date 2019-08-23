Zihninizi Daha Dinç Tutabileceğiniz 5 Pratik Adım

İsimleri unutuyorsunuz, anahtarlarınızı nereye koyduğunuzu bulamıyorsunuz… Bu gibi durumlar herkesin başına gelebiliyor. Ancak, zihin çalıştırma egzersizleriyle kendinizi daha dinç tutmanın yolları bulunuyor.

İşte, zihninizi daha dinç tutabileceğiniz birkaç pratik adım…

#1 Günde Beş Porsiyon Tüketin

Rio de Janeiro Federal Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre egzersiz yaptığımızda salgılanan hormonun çok kuvvetli olduğu ve Demans’ı geri çevirmeye yettiği görülmüş. Buna Akdeniz Diyeti’ni de ekleyebilirsiniz. Renkli taze meyveler ve sebzeler; baklagil, fıstık gibi bitki temelli besinlerin yanı sıra tereyağı, zeytinyağı ve kanola yağı gibi sağlıklı yağlar bulunuyor. Haftada en az iki kez balık ve kümes hayvanları tüketiliyor.

Bu diyetin düzgün işleyebilmesi için, beynimiz ve sinir sistemimiz, yeterli miktarda protein bakımından zengin yiyecekler sayesinde aminoasit üretiyor. Bu çiğ yiyeceklerin nörotransmitter’lar (Nöronlar arasında veya bir nöron ile

başka bir tür hücre arasında iletişimi sağlayan kimyasallar) oluşturmaya ihtiyacı vardır. Dopamin, noradrenalin, serotonin; dikkat, öğrenme ve hafıza bakımından bilişsel işleyiş konusunda kilit rol oynuyor. Antioksidan bakımından zengin meyve, sebzeler (narenciye, çilek, brokoli, havuç, ıspanak, hatta yer fıstığı) beyine E vitamini sağlıyor. Bu da nöronları hasardan koruyor.

#2 Doğal Yağlar Tüketin

Beynimizin düzgün çalışabilmesi için doğal yağlara ihtiyacı vardır. Dışarıda tükettiğimiz besinlerdeki trans yağlar; hücresel hasara sebep olabildiği gibi, hafızayı ve beynin işlevini de kötü yönde etkileyebiliyor.

#3 Sosyalleşin ve Düzenli Uykunuzu Alın

Kalbiniz için iyi olan, beyniniz için de iyidir. Beyniniz için en iyi olan şey ise uyumak. Her akşam düzenli uyku; dikkat, hafıza, öğrenme yeterliliği, karar verme ve risk alma konusunda sorunlar yaşayabilirsiniz.

#4 Kafeini Kesin

zihninizi dinç tutmanın pratik yolları

Kahvenin faydaları hâlâ tartışılıyor. Beyinde adenozin adı verilen bir kimyasal madde bulunuyor. Bu madde bizim ne zaman uyumamız gerektiğini hatırlatıyor. Kahvenin size enerji verdiğini düşünebilirsiniz. Ancak aslında adenozin salınımını engelliyor.

#5 Zihin Egzersizi Yapın

unutkanlığa son vermenin etkili adımı

Günlük egzersizinizi yapmak için bir sürü uygulama bulunuyor. Puzzle gibi uygulamaları kendinize ‘challenge’ olarak görüyorsanız, yapmaktan vazgeçmeyin. Fiziksel aktivitelerin yanı sıra, dil ya da bir enstrüman öğrenmek zihninizi dinç tutar. Günlük zihin zorlayıcı oyunlar bile fark yaratabilir.