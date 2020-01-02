Zoe Kravitz’in Gelinliği ve Düğünden En Özel Fotoğraflar

Big Little Lies dizisiyle hayran kitlesini daha da arttıran Zoe Kravitz ve aktör Karl Glusman gözlerden uzak bir şekilde sürdürdükleri ilişkilerini 29 Haziran 2019 tarihinde evlilikle taçlandırdı. Aylarca düğüne ve oyuncunun gelinliğine dair hiçbir bilgi paylaşılmamıştı ki, Kravitz sessizliğini 2020 yılının ilk gününde bozdu.

Kravitz, Instagram hesabında her biri birbirinden özel kareleri takipçileriyle paylaştı. Düğün oyuncunun babası Lenny Kravitz’in Paris’teki evinde gerçekleşti.

Siyah-beyaz filtre ile paylaştığı fotoğrafların her biri adeta bir film karesi gibi görünüyor.

Tasarımcı Alexander Wang ile yıllardır süren bir dostluğu olan Kravitz, düğününde Wang tasarımı bir gelinlik tercih etti. Güzel oyuncu, beline kadar daracık inen ve sonrasında adeta bir balerin gibi tütü etkisiyle dikkat çeken gelinliğini küçük topuklu ayakkabılarla tamamladı.

Ensede küçük bir topuz şeklinde topladığı saçlarına ise ince kurdele detaylı bir taç taktı.

Fotoğraflarda çiftin ne kadar mutlu ve heyecanlı oldukları fazlasıyla dikkat çekiyor.

Çiftin en yakınlarının davet edildiği ufak kapsamlı davette Alicia Keys de vardı. Big Little Lies dizisindeki rol arkadaşları da Zoe Kravitz’i bu özel gününde yalnız bırakmadı.