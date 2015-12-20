BLISS EVENT İLE WINTER WONDERLAND ALIŞVERİŞ KEYFİ





Kurulduğu günden bu yana birbirinden güzel davet, organizasyon ve sosyal sorumluluk projelerine başarıyla imza atan Bliss Event’in sahibi Sevda Kaya’nın 30 yıllık deneyim ve tecrübelerini kattığı bu yıl beşincisini gerçekleşen Winter Wonderland temalı alışveriş şenliği 22 Aralık 2016 Perşembe günü Zorlu Center Raffles Otel’de düzenleniyor.

İstanbul cemiyet hayatında merakla beklenen alışveriş şenliğine giriş bu yılda ücretsiz. Bliss Event’in konuklarına yılbaşı sürprizleri de hazırlamayı ihmal etmediği özel günde pek çok önemli firma ve kuruluş görkemli standlarında kişiye özel tasarım, modaya uygun pek çok ürün ve koleksiyon sunmaya hazırlanıyor. TAV Pasaport’un ana sponsorluğunu üstlendiği günde, platinium sponsoru MDA Project, hizmet sponsoru Namli gurme,seyahat B2B travel ,winter Wonderland temasini etkinliğe yansıtacak olan Rue 1387 gerceklestirdi.

Bliss Event olarak etkinliğimizde Alzheimer Derneği ve Ayazağa FMV Işık Lisesi öğrencilerinin yürüttüğü “Alzheimer Hastalığı Farkındalık” projesine destek verdiğimiz 12.00-20.00 saatleri arasında ki etkinliğimizde sizleri görmekten mutluluk duyacağım.

Saygı ve iyi dileklerimle

Sevda Kaya

Bliss Event

