Cildinizi Sıkılaştırma Konusunda İşe Yarar 4 Öneri

Cildinizi sıkılaştırmaya yardımcı olmaya hazır öneriler tam karşınızda!

Bir sonraki vücut bakım ürününüzü almadan önce, aklınızda tutmanız gereken içeriklere bir göz atın.



A VE C VİTAMİNLERİ

Cilt bakım rutinine eklenmesi gereken güçlü içerikler arasında yer alıyor. Zira bir doz A ve C vitamini cildi kuvvetlendiriyor. Dermal tabakayı şişiriyor ve hasarlı alanların zamanla yenilenmesini sağlıyor.





AHA (ALFA HİDROKSİ ASİTLER)

AHA içerikli kremleri, cildi sıkılaştırmak için kullanabilirsiniz. Hafifçe uygulanan AHA içerikli bir nemlendirici, cildiniz için yapabileceğiniz en iyi şeydir. Zaman geçtikçe sonuçlarını siz de fark edeceksiniz.



BADEM YAĞI

E vitamin bakımından zengin olan badem yağı, cildi en kuru olduğu ortamlarda bile nemlendirmek için imdadınıza koşuyor.

YULAF EZMESİ

Yulaf ezmesi, nazikçe peeling yaparak nemi tutmak ve cildi yumuşatmak için süper güçlere sahip. Bu soğuk havalarda birebir…

