Emilia Clarke’ın Sonbahara Özel Yeni Saç Kesimi

Game of Thrones dizisinin yıldızı Emilia Clarke da pixie kesim saçları tercih edenler arasına katıldı.

Emila Clarke için sonbaharın pek çok değişim getirdiği bir gerçek.

İlk olarak yeni sezona bileğine yaptırdığı ejderha dövmeleri ile başlayan Clarke; şimdi de Game of Thrones’un son sezonu öncesi yeni saç kesimi ile karşımızda.

Hollywood Bowl’da gerçekleşen Florence + The Machine konserinde görüntülenen yıldız, yeni pixie kesim saçları ile oldukça taze görünüyordu.

Yeni görünümünü Instagram üzerinden esprili bir dil ile paylaşan yıldız; “Ben: Gwyneth ve Brad’in de aynı kestirdikleri o saçı düşünüyorum. Saç artistim: O iş bende.” şeklinde açıkladı durumu.

Game of Thrones’un son sezonu Mayıs 2019’da yayınlanacak.