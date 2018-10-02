Emma Stone’un Büyüleyici Sonbahar Güzellik Görünümü

 

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Sonbaharın trendini şimdiden bulduğumuza inanıyoruz!

Emma Stone da yeni sezonla birlikte yeni saç trendlerini deneyenler arasına katıldı. Geçtiğimiz günlerde katıldığı The Favourite’in New York galasında kırmızı halıdaki güzellik görünümü ile büyüleyen Stone’a hayranlıkla bakmamak imkansız!

Lime yeşili neon farı ile sezonun cesur trendine göz kırpan Stone; saç aksesuarı olarak kullandığı güller ile de görünümünü daha sofistike bir seviyeye çıkardı.

 

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

🌹🌿🥀🌹How fun is this? Fresh roses in hair!? #EmmaStone for the premiere of @thefavouritemovie @joico

Mara Roszak (@mararoszak)’in paylaştığı bir gönderi ()

Bu görünümün arkasındaki isim olan saç artisti Mara Roszak; Joico Body Shake Texturizing Spray  ile saçları sabitledikten sonra, tel tokalara tutturulmuş güllerle görünümü tamamladığını açıklıyor.

 

 

 

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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