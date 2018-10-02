Emma Stone’un Büyüleyici Sonbahar Güzellik Görünümü

Sonbaharın trendini şimdiden bulduğumuza inanıyoruz!

Emma Stone da yeni sezonla birlikte yeni saç trendlerini deneyenler arasına katıldı. Geçtiğimiz günlerde katıldığı The Favourite’in New York galasında kırmızı halıdaki güzellik görünümü ile büyüleyen Stone’a hayranlıkla bakmamak imkansız!

Lime yeşili neon farı ile sezonun cesur trendine göz kırpan Stone; saç aksesuarı olarak kullandığı güller ile de görünümünü daha sofistike bir seviyeye çıkardı.

Bu görünümün arkasındaki isim olan saç artisti Mara Roszak; Joico Body Shake Texturizing Spray ile saçları sabitledikten sonra, tel tokalara tutturulmuş güllerle görünümü tamamladığını açıklıyor.