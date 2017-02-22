EMMA WATSON’DAN YENİ BİR INSTAGRAM HESABI



Emma Watson’ın “Güzel ve Çirkin” filminden dolayı gündemden düşmeme hallerine bir yenisi daha eklendi. Başarılı oyuncu The Press Tour adını verdiği bir instagram hesabı açtı. “Ne giydim?” tadında içerikler paylaşmaya başlayan EmmaWatson’dan, daha çok kitap önerileri üzerine bir hesap beklerdik.

Tabii bu hesabı da bir farkındalık amaçlı açtığını da söylemek isteriz. Eco Age ile sürdürdüğü çalışmaların daha çok kişiye ulaşmasını sağlamak amaçlı açıldığını es geçmemek gerek.

Hesabı takibe almanızı tavsiye ederiz.