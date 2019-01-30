Gözler Kate Middleton’ın Türk Markası Çantasında

Kate Middleton’un çanta seçimlerini düşündüğümüzde, akla gelen ilk kelime kesinlikle ‘klasik’ olur.

L.K.Bennett ve McQueen’den Mulberry ve Victoria Beckham’ın kullanışlı modellerine kadar uzanan geniş bu listede Cambridge Düşesi çoğunlukla geleneksel modelleri ve ana renkleri kullanmayı tercih ediyor. Çanta renklerinin stiliyle koordineli bir şekilde eşleştiğini de es geçmemek gerek.

Middleton, İskoçya ziyaretinde kameralara yansıyan bu görünümüyle, her zaman için radarda olan çanta modellerine şimdi bir yenisini daha eklendi.

Düşes’in tercih ettiği Türk markası MANU Atelier Micro Bold çanta, bizim de favorilerimizden. Zümrüt yeşili süet ve deri çantanın etkileyici gücü, Middleton üzerinde bir kez daha gün yüzüne çıktı.

Beste ve Merve Manastır kardeşler tarafından 2014 yılında kurulan markanın bu modeli, Middleton üzerinde görüldükten sonra stoklarını tüketmiş görünüyor.