Meghan Markle ve Prens Harry’nin Bebeklerinin İsmi Ne Olacak?

 

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Sussex Dük ve Düşesi’nin bebek beklediği haberleri gündeme hızlıca otururken, isim konusu da elbette konuşulan diğer başlıklardan olmaya başladı.

İlk bebeklerini bekleyen çift Meghan Markle ve Prens Harry’nin isim konusunda geleneksel bir duruş mu yoksa daha modern bir isim mi seçecekleri ise merak konusu.

Dünyadaki bahis siteleri, çiftin bebeklerine verecekleri isim için bahis bile açtılar.

Meghan Markle ve Prens Harry’nin 2019’un bahar aylarında dünyaya gelecek olan bebekleri için daha modern bir isim seçmeleri konuşulanlardan.

Çift, 19 Mayıs 2018’de evlendi.

Olablecek isimler ise şu yönde;

Bir kız bebek için…

Alice, ikisi birlikte bir şekilde Victoria ve Mary, Isabella, Eleanor, Augusta, Rachel, Elizabeth, Alexandra ve Diana.

Bir erkek bebek için…

En iyi seçimlerden biri için Alexander görünmekte.  Arthur, Philip, Albert,  Nicholas, Alfred, Charles, Edward, William ve James.

 

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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