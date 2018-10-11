Sezonun Yükselen Trendi: Saç Fuları

 

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Pinterest ve Instagram’ın popüler trendi sokaklarda çılgınlar gibi büyümeye devam ederken, bu ipuçlarına ihtiyacınız olabilir.

Bu trendin en iyi yanı ise; eski kıyafetlerinizi yeniden taze hissettirmenizi sağlayacak ve görünümünüze küçük gibi görünen büyük katkılarda bulunacak.

Stil kombinleri arasında hızlıca yükselen saç fuları kullanımı için ilham verici önerileri aşağıda sizi bekliyor.

 

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🥑 – Say hi to my salty partner

Claudia Parras (@claudiaparrast)’in paylaştığı bir gönderi ()

2000’li yıllardaki bandanaları unutun tabii. Bunun yerine ipek saç fularlarına gözünüzü dikin. Mesela; atkuyruğu topladığınız saçınıza bağlamayı terci edebilirsiniz. Sonuç, inanılmaz derecede güzel değil mi?

Bu saç fuları kullanımı, topladığınız saçınıza atacağınız bir cila adeta.

Saç fularlarının kutsal görevleri bununla da bitmiyor. Aynı zamanda çantalarınızı canlandırmak için de çok çalışıyorlar.

 

 

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A little bandana love. ❤️

JULIE SARIÑANA (@sincerelyjules)’in paylaştığı bir gönderi ()

 

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When Christmas gifts came earlier ​​♡ @wkruk1840 #simpledetails #wkruk #christmasgifts #loveit

Yanina (@diaryofdays)’in paylaştığı bir gönderi ()

Kapak fotoğrafı kaynak: couturezilla.com

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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