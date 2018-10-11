Sezonun Yükselen Trendi: Saç Fuları

Pinterest ve Instagram’ın popüler trendi sokaklarda çılgınlar gibi büyümeye devam ederken, bu ipuçlarına ihtiyacınız olabilir.

Bu trendin en iyi yanı ise; eski kıyafetlerinizi yeniden taze hissettirmenizi sağlayacak ve görünümünüze küçük gibi görünen büyük katkılarda bulunacak.

Stil kombinleri arasında hızlıca yükselen saç fuları kullanımı için ilham verici önerileri aşağıda sizi bekliyor.

2000’li yıllardaki bandanaları unutun tabii. Bunun yerine ipek saç fularlarına gözünüzü dikin. Mesela; atkuyruğu topladığınız saçınıza bağlamayı terci edebilirsiniz. Sonuç, inanılmaz derecede güzel değil mi?

Bu saç fuları kullanımı, topladığınız saçınıza atacağınız bir cila adeta.

Saç fularlarının kutsal görevleri bununla da bitmiyor. Aynı zamanda çantalarınızı canlandırmak için de çok çalışıyorlar.

Bu gönderiyi Instagram’da gör A little bandana love. ❤️ JULIE SARIÑANA (@sincerelyjules)’in paylaştığı bir gönderi ( 25 Mar, 2018, 7:56öö PDT )

Kapak fotoğrafı kaynak: couturezilla.com