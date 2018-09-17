Soğuk Havalara Özel Kuru Bacaklar İçin Bakım Sırları

Soğuk havalar çeşitli tuzaklarla gelmeye hazır yine. Özellikle de, pek sesleri çıkmasa da, bu tuzaklara en çok bacaklarımız yakalanmakta.

İçten hissedilen buz gibi bir hava, daha uzun süren sıcak duşlar ve hava almamalarını sağlayan kapalı kıyafetler…

Yukarıda yazanlar; bacakları tüm kış kuru bırakan en geçerli nedenlerden. Bu kış mini etek modasını yakından takip ediyormuşçasına, bacaklarınızı soğuk havaya hazırlamaya ve bunu sürdürmeye ne dersiniz?

Bacaklarınız için mükemmel bir bakım rutini oluşturmanın tam zamanı.

İlk olarak; bir kase beyaz şeker, sızma zeytinyağı ve taze sıkılmış limon suyunu karıştırınız. Sonra duşta bacaklarınızı bu karışımla ovunuz. Gerçekten sıkıca ovalayın – tüm ölü cildi temizleyin.

İkinci aşama; ölü deriden kurtulmak için bacaklarınızı jiletle tıraş edin. Burada ki önemli kısım ise tıraş kremi veya sabun yerine özel ürünler tercih edin. Çünkü bu süreç cildinizi gerçekten kurutmakta.

Sonra – işte burası gerçekten önemli- aynı şeker / limon / zeytinyağı karışımını kullanarak bacaklarınızı fırçalayın. Sonra tekrar tıraş edin. Bu sefer kalan ölü deriden kurtulduktan sonra bacaklarınızı iyice temizleyin.

İpeksi pürüzsüzlüğü hissediyor musunuz?

Duştan çıktan sonra üç dakika içinde (önemli) nemlendirici krem uygulayın. Bu noktada Liv Tyler’ın önerisine kulak veriyoruz. Onun tercih ettiği Cetaphil marka nemlendirici.

Severek kullandığınız vücut nemlendiricinizi kelimenin tam anlamıyla avucunuzu dolduracak biçimde alınız ve kalın bir tabaka halinde sürünüz. Yaklaşık 10-15 dakika kadar cildin emmesini sağlamak için masaj yapınız. Cildiniz, kremi emdikten sonra vücut yağı ile de üzerinden tekrar geçiniz. 

Kışın ortasında pürüzsüz bacaklar için hazırsınız.

 

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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